Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махамат Зэн Шериф в Доме приемов МИД России
НДЖАМЕНА (Чад), 5 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава МИД африканской республики Абдраман Куламалла.
"Нужно посадить за стол переговоров все стороны и мы не понимаем как можно исключать одну какую-то сторону из конференции, посвященной вопросам мира и мы понимаем, что в этом конфликте мы не можем игнорировать роль России", - сказал Куламалла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.