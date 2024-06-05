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Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон - РИА Новости, 05.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 05.06.2024 (обновлено: 20:38 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/peregovory-1950796884.html
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон - РИА Новости, 05.06.2024
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон
Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:15
2024-06-05T20:38
в мире
чад
украина
специальная военная операция на украине
россия
швейцария
сергей лавров
владимир хохлов
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НДЖАМЕНА (Чад), 5 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава МИД африканской республики Абдраман Куламалла."Нужно посадить за стол переговоров все стороны и мы не понимаем как можно исключать одну какую-то сторону из конференции, посвященной вопросам мира и мы понимаем, что в этом конфликте мы не можем игнорировать роль России", - сказал Куламалла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
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в мире, чад, украина, россия, швейцария, сергей лавров, владимир хохлов
В мире, Чад, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Швейцария, Сергей Лавров, Владимир Хохлов
Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон

Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махамат Зэн Шериф в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам чадцев за рубежом Республики Чад Махамат Зэн Шериф в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НДЖАМЕНА (Чад), 5 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава МИД африканской республики Абдраман Куламалла.
"Нужно посадить за стол переговоров все стороны и мы не понимаем как можно исключать одну какую-то сторону из конференции, посвященной вопросам мира и мы понимаем, что в этом конфликте мы не можем игнорировать роль России", - сказал Куламалла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Швейцарии считают приглашение России на конференцию бесполезным
Вчера, 15:53
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧадУкраинаРоссияШвейцарияСергей ЛавровВладимир Хохлов
 
 
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