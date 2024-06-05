https://ria.ru/20240605/peregovory-1950796884.html

Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон

Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон - РИА Новости, 05.06.2024

Глава МИД Чада: переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон

Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:15

2024-06-05T20:15

2024-06-05T20:38

в мире

чад

украина

специальная военная операция на украине

россия

швейцария

сергей лавров

владимир хохлов

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НДЖАМЕНА (Чад), 5 июн - РИА Новости. Переговоры по Украине должны быть с участием обеих сторон, Чад не понимает, как можно из "мирной конференции" исключить одну из сторон конфликта, заявил глава МИД африканской республики Абдраман Куламалла."Нужно посадить за стол переговоров все стороны и мы не понимаем как можно исключать одну какую-то сторону из конференции, посвященной вопросам мира и мы понимаем, что в этом конфликте мы не можем игнорировать роль России", - сказал Куламалла на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие, но Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением". РФ ранее называла эту конференцию "пустой схоластикой" без перспектив получить результат.

https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чад, украина, россия, швейцария, сергей лавров, владимир хохлов