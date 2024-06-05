https://ria.ru/20240605/otnosheniya-1950707329.html

Бразильский посол оценил отношения с Россией

Бразильский посол оценил отношения с Россией - РИА Новости, 05.06.2024

Бразильский посол оценил отношения с Россией

Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:33

2024-06-05T15:33

2024-06-05T15:33

экономика

россия

бразилия

москва

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Экономические отношения Бразилии и России будут только укрепляться, очевидна их позитивная динамика, заявил бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес. Он рассказал, об успешных примерах работы бразильских компаний в России и российских - в Бразилии. "Это наполняет нас надеждой на то, что наши отношения в экономической сфере будут только укрепляться. Это положительная повестка дня, которую мы должны продолжать", - сказал Родриго де Лима Баэна Соарес на сессии "Россия-Бразилия" в рамках ПМЭФ-2024. Он подчеркнул, что Москва является важным партнером для бразильской стороны. "Мы наблюдаем положительную динамику развития наших отношений. Речь также идет об очень эффективных инвестициях обеих стран… У нас наблюдается дополняемость наших экономических линий", - отметил посол. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240531/zelenskiy-1949758548.html

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экономика, россия, бразилия, москва