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Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня - РИА Новости, 05.06.2024
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20:02 05.06.2024 (обновлено: 20:09 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/osadki-1950794543.html
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня - РИА Новости, 05.06.2024
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня
Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:02
2024-06-05T20:09
москва
департамент транспорта г. москвы
погода
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду."Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении департамента.
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москва, департамент транспорта г. москвы, погода, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Погода, Общество
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня

В Москве предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду.
"Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении департамента.
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