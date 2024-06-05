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Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня - РИА Новости, 05.06.2024
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня
Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:02
2024-06-05T20:02
2024-06-05T20:09
москва
департамент транспорта г. москвы
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общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду."Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20240605/pogoda-1950620579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, погода, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Погода, Общество
Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня
В Москве предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды