https://ria.ru/20240605/osadki-1950794543.html

Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня

Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня - РИА Новости, 05.06.2024

Москвичей предупредили о возможных сбоях в движении транспорта из-за ливня

Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:02

2024-06-05T20:02

2024-06-05T20:09

москва

департамент транспорта г. москвы

погода

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940903151_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_673e200dbddc794581a12f7865018bd6.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.Комплекс городского хозяйства Москвы ранее призвал жителей и гостей столицы быть внимательными из-за сильного ветра и грозы в среду."Из-за сильных осадков на востоке Москвы возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении департамента.

https://ria.ru/20240605/pogoda-1950620579.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, департамент транспорта г. москвы, погода, общество