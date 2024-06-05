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СМИ: США на этой неделе объявят о новом пакете вооружений для Украины
СМИ: США на этой неделе объявят о новом пакете вооружений для Украины - РИА Новости, 06.06.2024
СМИ: США на этой неделе объявят о новом пакете вооружений для Украины
США, как ожидается, на этой неделе объявят о новом пакете вооружений на 225 миллионов долларов для Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-05T23:10
2024-06-05T23:10
2024-06-06T01:14
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США, как ожидается, на этой неделе объявят о новом пакете вооружений на 225 миллионов долларов для Украины, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что США в ближайшие недели объявят о новой военной помощи Украине."США, как ожидается, объявят о новом пакете вооружений для Украины в размере 225 миллионов долларов на этой неделе", - говорится в публикации агентства.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html
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в мире, сша, украина, джейк салливан, сергей лавров, россия, нато
В мире, США, Украина, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Россия, НАТО
СМИ: США на этой неделе объявят о новом пакете вооружений для Украины
Reuters: США на этой неделе объявят о поставке оружия для ВСУ на $225 миллионов