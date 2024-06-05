https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950820750.html

Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин

Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024

Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин

Россия высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:03

2024-06-05T22:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину, сказал президент России Владимир Путин."Мы так же, как в отношениях с Италией, мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства республики Корея не наблюдается, нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html

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