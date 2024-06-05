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Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
22:03 05.06.2024 (обновлено: 22:12 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950820750.html
Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин
Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2024
Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин
Россия высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:03
2024-06-05T22:12
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в мире
москва
южная корея
украина
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину, сказал президент России Владимир Путин."Мы так же, как в отношениях с Италией, мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства республики Корея не наблюдается, нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html
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в мире, москва, южная корея, украина, вооруженные силы украины, россия
ПМЭФ-2024, В мире, Москва, Южная Корея, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ, заявил Путин

Путин: Москва высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие ВСУ

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия высоко ценит, что Южная Корея не поставляет оружие на Украину, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы так же, как в отношениях с Италией, мы видим, что какого-то русофобского настроя в работе руководства республики Корея не наблюдается, нет и прямых поставок каких-то вооружений в зону конфликта. Мы это высоко ценим", - заявил Путин на встрече с представителями СМИ.
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Вчера, 19:40
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие, в том числе, представители недружественных стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Вчера, 15:55
 
ПМЭФ-2024В миреМоскваЮжная КореяУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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