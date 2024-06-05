https://ria.ru/20240605/oruzhie-1950801901.html

Украина использовала оружие США для ударов по России, сообщили СМИ

Украина использовала оружие США для ударов по России, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.06.2024

Украина использовала оружие США для ударов по России, сообщили СМИ

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного западного чиновника утверждает, что Украина "в последние дни" использовала предоставленное США оружие для РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:42

2024-06-05T20:42

2024-06-05T20:44

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

владимир путин

дмитрий песков

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного западного чиновника утверждает, что Украина "в последние дни" использовала предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России, куда был нанесен удар, не уточняется. На прошлой неделе американская администрация разрешила Украине применять передаваемое ей вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. "Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на западного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным. Ассошиэйтед Пресс не уточняет, куда пришелся удар и о каком именно оружии идет речь. Издание New York Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщало, что ВСУ спустя несколько дней после "разрешения" США уже ударили по вглубь РФ, по Белгородской области с использованием систем HIMARS. Представитель Пентагона, комментируя РИА Новости соответствующий материал, заявил, что "это указание только что вступило в силу", не став подтверждать, действительно ли военные Украины применили американское оружие для ударов по России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240531/bayden-1949535788.html

https://ria.ru/20240601/svo-1949836820.html

https://ria.ru/20240531/svo-1949746643.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша