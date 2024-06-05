https://ria.ru/20240605/organizatsiya-1950697970.html
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации - РИА Новости, 05.06.2024
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:04
2024-06-05T15:04
2024-06-05T16:20
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы на территории России, сообщил подмосковный главк СК РФ.Установлено, что с августа 2023 по февраль 2024 года подозреваемый собирал деньги для движения "Аллатра". "В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 миллионов рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал", - отметили в СК.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).Уточняется, что подозреваемый за 620 тысяч рублей заказал печать "агитационного издания газеты" тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую потом распространял в РФ.Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра", директором которой является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия
Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации
В Подмосковье СК возбудил дело из-за сбора средств для нежелательной организации
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы на территории России, сообщил подмосковный главк СК РФ.
Установлено, что с августа 2023 по февраль 2024 года подозреваемый собирал деньги для движения "Аллатра". "В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 миллионов рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал", - отметили в СК.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).
Уточняется, что подозреваемый за 620 тысяч рублей заказал печать "агитационного издания газеты" тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую потом распространял в РФ.
Генпрокуратура
России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра", директором которой является гражданка Украины
, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.