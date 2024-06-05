Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 05.06.2024 (обновлено: 16:20 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/organizatsiya-1950697970.html
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации - РИА Новости, 05.06.2024
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:04
2024-06-05T16:20
московская область (подмосковье)
солнечногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950703415_0:2:1902:1072_1920x0_80_0_0_9e465278a72b529f3bf9db0cf86c7ca8.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы на территории России, сообщил подмосковный главк СК РФ.Установлено, что с августа 2023 по февраль 2024 года подозреваемый собирал деньги для движения "Аллатра". "В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 миллионов рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал", - отметили в СК.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).Уточняется, что подозреваемый за 620 тысяч рублей заказал печать "агитационного издания газеты" тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую потом распространял в РФ.Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра", директором которой является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.
https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html
https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950703415_236:0:1667:1073_1920x0_80_0_0_63f19d8e68628605b0c67d43d755c946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия
Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации

В Подмосковье СК возбудил дело из-за сбора средств для нежелательной организации

© РИА НовостиОбыск у задержанного жителя Солнечногорска, собиравшего деньги для нежелательной организации "Аллатра"
Обыск у задержанного жителя Солнечногорска, собиравшего деньги для нежелательной организации Аллатра
© РИА Новости
Обыск у задержанного жителя Солнечногорска, собиравшего деньги для нежелательной организации "Аллатра"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы на территории России, сообщил подмосковный главк СК РФ.
Установлено, что с августа 2023 по февраль 2024 года подозреваемый собирал деньги для движения "Аллатра". "В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 миллионов рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал", - отметили в СК.
Обыски у адептов секты Фалуньгун в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
В Москве задержали последователей секты "Фалуньгун"
3 мая, 11:28
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).
Уточняется, что подозреваемый за 620 тысяч рублей заказал печать "агитационного издания газеты" тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую потом распространял в РФ.
Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра", директором которой является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.
Задержание в Крыму членов неонацистской группировки Белая Масть - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
18 апреля, 19:41
 
Московская область (Подмосковье)СолнечногорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала