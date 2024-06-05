https://ria.ru/20240605/organizatsiya-1950697970.html

Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации

Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации - РИА Новости, 05.06.2024

Житель Подмосковья собрал 17 миллионов рублей для нежелательной организации

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:04

2024-06-05T15:04

2024-06-05T16:20

московская область (подмосковье)

солнечногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Солнечногорска, который собрал 17 миллионов рублей с членов нежелательной в РФ организации "Аллатра" для ее работы на территории России, сообщил подмосковный главк СК РФ.Установлено, что с августа 2023 по февраль 2024 года подозреваемый собирал деньги для движения "Аллатра". "В общей сложности от участников данной организации он получил сумму не менее 17 миллионов рублей, которые в последующем были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал", - отметили в СК.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в РФ).Уточняется, что подозреваемый за 620 тысяч рублей заказал печать "агитационного издания газеты" тиражом более 160 тысяч экземпляров, которую потом распространял в РФ.Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "Аллатра", чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "Аллатра", директором которой является гражданка Украины, представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.

https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html

https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская область (подмосковье), солнечногорск, россия, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, происшествия