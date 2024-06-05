https://ria.ru/20240605/oporniki-1950548993.html

Военный рассказал об отработке навыков на точных копиях "опорников" ВСУ

Военный рассказал об отработке навыков на точных копиях "опорников" ВСУ - РИА Новости, 05.06.2024

Военный рассказал об отработке навыков на точных копиях "опорников" ВСУ

Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" отрабатывают действия по взятию опорных пунктов противника на купянском участке... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:52

2024-06-05T05:52

2024-06-05T06:27

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 5 июн – РИА Новости. Штурмовики 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск "Запад" отрабатывают действия по взятию опорных пунктов противника на купянском участке фронта по копиям реальных опорных пунктов ВСУ, расположенных на данном направлении, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 27-й мотострелковой бригады с позывным "Таракан". "Отрабатываем штурм опорного пункта противника. Данный опорный пункт - это макет, того опорного пункта, которого мы (в реальности – ред.) отрабатывали на первой задаче (некоторое время назад на купянском участке фронта – ред.)", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на данный опорный пункт отрабатывать штурмовые действия группу привели впервые. "То есть она даже не знает, где какие повороты и так далее. Специально его создали с помощью конечно вышестоящего руководства, командиров, чтобы у личного состава, то есть у "штурмов" было понимание конструкции (опорного пункта – ред.) противника. Блиндажей, перекрытых щелей, лисьих нор", - рассказал командир. Ранее 4 июня в МО РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка и Богуславка Харьковской области.

https://ria.ru/20240605/fpv-1950547186.html

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины