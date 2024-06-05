https://ria.ru/20240605/olenyata-1950683515.html

В Приморье спасают двух осиротевших оленят

В Приморье спасают двух осиротевших оленят - РИА Новости, 05.06.2024

В Приморье спасают двух осиротевших оленят

Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:24

2024-06-05T14:24

2024-06-05T14:24

россия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950681711_0:157:905:666_1920x0_80_0_0_91d386e05a8131f980e1ffb9377ba550.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители центра. "Сразу два оленёнка привезли в центр "Тигр". Малыши уже освоились и активно едят. Будем выращивать их в прекрасных и грациозных пятнистых оленей", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Пост сопроводили видео кормления оленят: один малыш жадно пьёт из бутылочки, а второй смирно лежит в ожидании своей очереди. Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес лисенка-сироту, найденного детьми в середине апреля в заброшенном доме в приморском Артёме. Детёныша привезли в центр, чтобы он не стал жертвой бродячих собак. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.

https://ria.ru/20240528/orlan-1948905629.html

https://ria.ru/20240206/medvezhonok-1925664800.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток