https://ria.ru/20240605/olenyata-1950683515.html
В Приморье спасают двух осиротевших оленят
В Приморье спасают двух осиротевших оленят - РИА Новости, 05.06.2024
В Приморье спасают двух осиротевших оленят
Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:24
2024-06-05T14:24
2024-06-05T14:24
россия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950681711_0:157:905:666_1920x0_80_0_0_91d386e05a8131f980e1ffb9377ba550.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители центра. "Сразу два оленёнка привезли в центр "Тигр". Малыши уже освоились и активно едят. Будем выращивать их в прекрасных и грациозных пятнистых оленей", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Пост сопроводили видео кормления оленят: один малыш жадно пьёт из бутылочки, а второй смирно лежит в ожидании своей очереди. Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес лисенка-сироту, найденного детьми в середине апреля в заброшенном доме в приморском Артёме. Детёныша привезли в центр, чтобы он не стал жертвой бродячих собак. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20240528/orlan-1948905629.html
https://ria.ru/20240206/medvezhonok-1925664800.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950681711_0:72:905:751_1920x0_80_0_0_e5e26e2846ad62df21a2cb2534719ce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток
В Приморье спасают двух осиротевших оленят
Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в реабилитационный центр
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости.
Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают
представители центра.
«
"Сразу два оленёнка привезли в центр "Тигр". Малыши уже освоились и активно едят. Будем выращивать их в прекрасных и грациозных пятнистых оленей", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Пост сопроводили видео кормления оленят: один малыш жадно пьёт из бутылочки, а второй смирно лежит в ожидании своей очереди.
Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес лисенка-сироту, найденного детьми в середине апреля в заброшенном доме в приморском Артёме. Детёныша привезли в центр, чтобы он не стал жертвой бродячих собак.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.