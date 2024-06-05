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В Приморье спасают двух осиротевших оленят - РИА Новости, 05.06.2024
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14:24 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/olenyata-1950683515.html
В Приморье спасают двух осиротевших оленят
В Приморье спасают двух осиротевших оленят - РИА Новости, 05.06.2024
В Приморье спасают двух осиротевших оленят
Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:24
2024-06-05T14:24
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители центра. "Сразу два оленёнка привезли в центр "Тигр". Малыши уже освоились и активно едят. Будем выращивать их в прекрасных и грациозных пятнистых оленей", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра. Пост сопроводили видео кормления оленят: один малыш жадно пьёт из бутылочки, а второй смирно лежит в ожидании своей очереди. Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес лисенка-сироту, найденного детьми в середине апреля в заброшенном доме в приморском Артёме. Детёныша привезли в центр, чтобы он не стал жертвой бродячих собак. Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
https://ria.ru/20240528/orlan-1948905629.html
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россия, владивосток
Россия, Владивосток
В Приморье спасают двух осиротевших оленят

Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в реабилитационный центр

© Фото : Центр "Тигр"/TelegramОленята-сироты в центре "Тигр"
Оленята-сироты в центре Тигр - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Центр "Тигр"/Telegram
Оленята-сироты в центре "Тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Двух оленят-сирот, найденных в Приморье, привезли в центр "Тигр", который занимается реабилитацией тигров и других редких животных, сообщают представители центра.
«
"Сразу два оленёнка привезли в центр "Тигр". Малыши уже освоились и активно едят. Будем выращивать их в прекрасных и грациозных пятнистых оленей", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
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Неделю назад сотрудники центра выпустили в лес лисенка-сироту, найденного детьми в середине апреля в заброшенном доме в приморском Артёме. Детёныша привезли в центр, чтобы он не стал жертвой бродячих собак.
Центр "Тигр" создан в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Организация работает при поддержке центра "Амурский тигр", АНО "Общество спасения диких животных", а также на пожертвования частных лиц и организаций.
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