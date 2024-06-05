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Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:05 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/obvineniya-1950821468.html
Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой
Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой - РИА Новости, 05.06.2024
Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой
Обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:05
2024-06-05T22:05
пмэф-2024
экономика
китай
россия
сша
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет? Это определяет рынок. Если Китай производит определенное количество автомобилей, и рынок это все поглощает, забирает, о каком производстве идет речь? Это просто ерунда", - сказал он. США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%. О возможности повышения импортных пошлин говорили и в Евросоюзе, но пока решения нет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html
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экономика, китай, россия, сша, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Китай, Россия, США, Владимир Путин
Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой

Путин: обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей — ерунда

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 20:18
«
"Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет? Это определяет рынок. Если Китай производит определенное количество автомобилей, и рынок это все поглощает, забирает, о каком производстве идет речь? Это просто ерунда", - сказал он.
США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%. О возможности повышения импортных пошлин говорили и в Евросоюзе, но пока решения нет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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ПМЭФ-2024ЭкономикаКитайРоссияСШАВладимир Путин
 
 
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