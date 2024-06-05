https://ria.ru/20240605/obvineniya-1950821468.html

Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой

Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой - РИА Новости, 05.06.2024

Путин назвал обвинения Запада в перепроизводстве автомобилей в КНР ерундой

Обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T22:05

2024-06-05T22:05

2024-06-05T22:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Обвинения Запада в сторону Китая в перепроизводстве автомобилей, в частности электромобилей, являются ерундой - если рынок поглощает все выпущенные машины, то перепроизводства быть не может, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств, в ней принимают участие в том числе представители недружественных стран. "Вроде умные люди говорят, что у китайцев перепроизводство автомобилей, в том числе перепроизводство электромобилей. Это говорят люди, которые считают себя "рыночниками". Они что, не знают, кто определяет, есть перепроизводство или нет? Это определяет рынок. Если Китай производит определенное количество автомобилей, и рынок это все поглощает, забирает, о каком производстве идет речь? Это просто ерунда", - сказал он. США в мае повысили пошлину на ввоз китайских электромобилей вчетверо - с 25% до 100%. О возможности повышения импортных пошлин говорили и в Евросоюзе, но пока решения нет. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/tyurmer-1950797162.html

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китай

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экономика, китай, россия, сша, владимир путин