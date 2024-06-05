https://ria.ru/20240605/obuchenie-1950833115.html
В США заявили, что обучение украинских летчиков в стране ограничено
В США заявили, что обучение украинских летчиков в стране ограничено - РИА Новости, 05.06.2024
В США заявили, что обучение украинских летчиков в стране ограничено
Возможности обучения украинских летчиков в США ограничены доступностью инструкторов и самолетов, при этом часть мест зарезервированы другими странами, заявил... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T23:04
2024-06-05T23:04
2024-06-05T23:04
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Возможности обучения украинских летчиков в США ограничены доступностью инструкторов и самолетов, при этом часть мест зарезервированы другими странами, заявил РИА Новости представитель американской Нацгвардии. Таким образом собеседник прокомментировал недавнюю публикацию в газете Politico, согласно которой Украина жалуется западным странам на то, что те обучают недостаточно ее летчиков управлению истребителями F-16. "Наши возможности ограничены в зависимости от соотношения числа инструкторов и учащихся, а также доступности самолетов", - сказал представитель Нацгвардии. При этом он отметил, что "множество стран, помимо Украины", зарезервировали обучение у американских военных в течение всего года.
https://ria.ru/20240605/zelenskiy-1950788445.html
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в мире, сша, украина, f-16
В мире, США, Украина, F-16
В США заявили, что обучение украинских летчиков в стране ограничено
В США заявили, что обучение украинских летчиков в стране ограничено