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Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье
Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2024
Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье
Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови на сумму более 211 миллионов рублей планируют закупить в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:52
2024-06-05T13:52
2024-06-05T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
андрей воробьев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови на сумму более 211 миллионов рублей планируют закупить в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря новому оборудованию, специалисты смогут заготавливать больше крови и ее компонентов. Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он отметил, что в этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 миллионов рублей. Медтехника поступит в 17 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Московский областной центр крови, Долгопрудненскую, Шаховскую, Егорьевскую, Можайскую и другие больницы. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".
https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Андрей Воробьев