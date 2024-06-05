https://ria.ru/20240605/oborudovanie-1950669630.html

Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье

Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье - РИА Новости, 05.06.2024

Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови закупят в Подмосковье

Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови на сумму более 211 миллионов рублей планируют закупить в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:52

2024-06-05T13:52

2024-06-05T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

андрей воробьев

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Почти 60 единиц оборудования для заготовки крови на сумму более 211 миллионов рублей планируют закупить в медучреждения Подмосковья в этом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря новому оборудованию, специалисты смогут заготавливать больше крови и ее компонентов. Они поступают в наши медучреждения для помощи пациентам с сильной кровопотерей, травмами, ожогами и другими заболеваниями", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Он отметил, что в этом году для медучреждений региона планируется закупить почти 60 единиц оборудования на сумму свыше 211 миллионов рублей. Медтехника поступит в 17 медицинских организаций Подмосковья, в том числе в Московский областной центр крови, Долгопрудненскую, Шаховскую, Егорьевскую, Можайскую и другие больницы. Оборудование закупят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

https://ria.ru/20240402/krov-1937363245.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, андрей воробьев