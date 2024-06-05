https://ria.ru/20240605/nizhnevartovsk-1950570045.html

В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков

В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков - РИА Новости, 05.06.2024

В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков

Почти 60 приусадебных участков подтоплено в садоводческих товариществах в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T09:38

2024-06-05T09:38

2024-06-05T09:38

происшествия

нижневартовск

обь

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Почти 60 приусадебных участков подтоплено в садоводческих товариществах в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный главк МЧС. "На реке Обь в СОТ (садово-огородническое товарищество – ред.) Нижневартовска подтоплено 58 приусадебных участков (за сутки подтоплено плюс 10 участков) и имеется два перелива через проезжую часть автодороги, ведущей в СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.) "Ремонтник-87", движение автотранспорта не нарушено", – следует из оперативной сводки главка. По данным администрации Нижневартовска, в среду уровень воды в реке Обь составляет 930 сантиметров (плюс 3 сантиметра за сутки). Власти отмечают, что прогноз возможного уровня воды в Оби в границах Нижневартовска скорректирован: вместо объявленных ранее 800-890 сантиметров, он ухудшился до 890-980 единиц, при это критическим является уровень в 940 сантиметров. Ранее ГУ МЧС по ХМАО уточняло, что в регионе было затоплено 30 приусадебных участков – в Сургуте, поселке Салым (Нефтеюганский район) и деревне Тайлакова (Сургутский район). Сообщалось также, что в общей сложности на всех реках округа наблюдаются весенние явления и колебания уровней воды, в зоне возможного наводнения находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Нижневартовске и Сургуте.

https://ria.ru/20240526/navodnenie-1948504011.html

https://ria.ru/20240604/zasukha-1950473949.html

нижневартовск

обь

сургут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижневартовск, обь, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)