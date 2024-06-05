https://ria.ru/20240605/nizhnevartovsk-1950570045.html
В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков
В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков - РИА Новости, 05.06.2024
В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков
Почти 60 приусадебных участков подтоплено в садоводческих товариществах в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T09:38
2024-06-05T09:38
2024-06-05T09:38
происшествия
нижневартовск
обь
сургут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Почти 60 приусадебных участков подтоплено в садоводческих товариществах в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный главк МЧС. "На реке Обь в СОТ (садово-огородническое товарищество – ред.) Нижневартовска подтоплено 58 приусадебных участков (за сутки подтоплено плюс 10 участков) и имеется два перелива через проезжую часть автодороги, ведущей в СНТ (садовое некоммерческое товарищество – ред.) "Ремонтник-87", движение автотранспорта не нарушено", – следует из оперативной сводки главка. По данным администрации Нижневартовска, в среду уровень воды в реке Обь составляет 930 сантиметров (плюс 3 сантиметра за сутки). Власти отмечают, что прогноз возможного уровня воды в Оби в границах Нижневартовска скорректирован: вместо объявленных ранее 800-890 сантиметров, он ухудшился до 890-980 единиц, при это критическим является уровень в 940 сантиметров. Ранее ГУ МЧС по ХМАО уточняло, что в регионе было затоплено 30 приусадебных участков – в Сургуте, поселке Салым (Нефтеюганский район) и деревне Тайлакова (Сургутский район). Сообщалось также, что в общей сложности на всех реках округа наблюдаются весенние явления и колебания уровней воды, в зоне возможного наводнения находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Нижневартовске и Сургуте.
https://ria.ru/20240526/navodnenie-1948504011.html
https://ria.ru/20240604/zasukha-1950473949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, обь, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Обь, Сургут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижневартовске подтопило почти 60 приусадебных участков
В СНТ в Нижневартовске подтоплены 58 приусадебных участков