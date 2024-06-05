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Нетаньяху пригрозил "мощно" действовать против "Хезболлы"

Нетаньяху пригрозил "мощно" действовать против "Хезболлы" - РИА Новости, 05.06.2024

Нетаньяху пригрозил "мощно" действовать против "Хезболлы"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности армии к "мощным" действиям против ливанского шиитского движения "Хезболлах" на северном фронте, и выразил РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:29

2024-06-05T11:29

2024-06-05T11:47

хезболла

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности армии к "мощным" действиям против ливанского шиитского движения "Хезболлах" на северном фронте, и выразил уверенность, что безопасность на севере Израиля будет восстановлена."В начале войны мы сказали, что восстановим безопасность на юге и на севере, и мы это сделаем. Сегодня я нахожусь на северной границе с нашими героическими бойцами и командирами, а также с пожарными. Вчера здесь горела земля, и я рад, что вы ее потушили, но и в Ливане земля горела. Тот, кто думает, что сделает нам больно, а мы будем сидеть, сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе, мы восстановим безопасность на севере", - заявил премьер во время поездки в город Кирьят-Шмона вблизи границы с Ливаном.В течение последних нескольких дней радикалы из "Хезболлах" увеличили интенсивность запуска ракет и беспилотников по северным районам Израиля. Сирены тревоги в среднем звучат каждые несколько часов. Это привело к образованию в некоторых районах сильных пожаров, которые были потушены.Во вторник начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил о приближении момент принятия решения по действиям на ливанском фронте, отметив, что военные готовы к активным наступательным действиям.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240603/ataka-1950215429.html

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хезболла