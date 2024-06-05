https://ria.ru/20240605/nauka-1950606285.html

В России разработали систему ДЭГ, гарантирующую анонимность

В России разработали систему ДЭГ, гарантирующую анонимность - РИА Новости, 05.06.2024

В России разработали систему ДЭГ, гарантирующую анонимность

Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали систему дистанционного электронного голосования на основе... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:24

2024-06-05T11:24

2024-06-05T11:24

технологии

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали систему дистанционного электронного голосования на основе слепой электронной подписи, гарантирующую строгую анонимность и защищенность, сообщает вуз. "Уникальность разработки заключается в создании анонимного канала передачи данных от пользователя к серверу, который гарантирует, что ни сервер, ни один участник процесса не смогут раскрыть личность избирателя. В отличие от существующих на сегодняшний день продуктов, у разработанной системы есть математическая доказательная база того, что голосование действительно анонимное", - говорится в сообщении. По данным СибГУТИ, в разработанной системе голосования анонимность достигается за счет простой, но эффективной схемы создания анонимного канала передачи данных от пользователей к серверу. Алгоритм позволяет сформировать и подписать бюллетень, не раскрывая информации о том, как проголосовал конкретный участник, для выдающего бюллетени сервера и участников системы. Для повышения надежности в системе предполагается применение блокчейн-технологии. Использующийся в системе протокол слепой подписи контролирует, что каждый голосующий получит только один бюллетень, который невозможно подделать или использовать повторно. Разработчики продукта - доцент кафедры безопасности информации и технологий СибГУТИ Антон Ракитский и старший преподаватель кафедры прикладной механики и кибернетики Ирина Дьячкова пояснили, что система разработана для небольших групп избирателей – до тысячи голосующих. Запрос на проведение голосований с использованием такой системы высок от советов директоров различных компаний, вузов, научных институтов и экспертных советов. Система в тестовом режиме уже работает в диссертационных советах вуза. "Разработанная система уникальна, так как это комплексная огромная работа, в которой не просто в деталях описан протокол голосования, но и выполнен разбор всех возможных угроз информационной безопасности и представлены способы их предотвращения. Это фундаментальная работа, на ее основе любая команда программистов может реализовать такое голосование и гарантировать, что оно будет анонимным и защищенным от всех угроз", - рассказал Ракитский.

https://ria.ru/20231006/aerostat-1900839079.html

https://ria.ru/20240418/trost-1940711405.html

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технологии, россия