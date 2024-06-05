https://ria.ru/20240605/naryshkin-1950684320.html

Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества

Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества - РИА Новости, 05.06.2024

Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин переизбран на должность председателя Российского исторического общества еще на три года, передает... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:28

сергей нарышкин

российское историческое общество

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин переизбран на должность председателя Российского исторического общества еще на три года, передает корреспондент РИА Новости. Такое решение приняло общее собрание РИО, прошедшее в Президентской библиотеке. Нарышкин поблагодарил их за доверие. Нарышкин возглавляет Российское историческое общество с момента его воссоздания в 2012 году. Целью деятельности РИО является объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, российское историческое общество, общество