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Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества - РИА Новости, 05.06.2024
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14:28 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/naryshkin-1950684320.html
Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества
Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества - РИА Новости, 05.06.2024
Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин переизбран на должность председателя Российского исторического общества еще на три года, передает... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:28
2024-06-05T14:28
сергей нарышкин
российское историческое общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин переизбран на должность председателя Российского исторического общества еще на три года, передает корреспондент РИА Новости. Такое решение приняло общее собрание РИО, прошедшее в Президентской библиотеке. Нарышкин поблагодарил их за доверие. Нарышкин возглавляет Российское историческое общество с момента его воссоздания в 2012 году. Целью деятельности РИО является объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html
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сергей нарышкин, российское историческое общество, общество
Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Общество
Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества

Директора СВР Нарышкина переизбрали председателем РИО еще на три года

© РИА Новости / Евгений БиятовСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин переизбран на должность председателя Российского исторического общества еще на три года, передает корреспондент РИА Новости.
Такое решение приняло общее собрание РИО, прошедшее в Президентской библиотеке. Нарышкин поблагодарил их за доверие.
Нарышкин возглавляет Российское историческое общество с момента его воссоздания в 2012 году. Целью деятельности РИО является объединение усилий общества, государства, ученых, творческих деятелей и любителей истории для формирования общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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