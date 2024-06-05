https://ria.ru/20240605/naryshkin-1950649243.html

Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом

Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом - РИА Новости, 05.06.2024

Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом

Поддержка историков, работающих в новых регионах России, - это ключевой приоритет для Российского исторического общества (РИО), заявил его председатель,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:00

2024-06-05T13:00

2024-06-05T13:00

россия

мариуполь

ростов-на-дону

сергей нарышкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поддержка историков, работающих в новых регионах России, - это ключевой приоритет для Российского исторического общества (РИО), заявил его председатель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Поддержка историков в воссоединенных регионах России была и остается нашим ключевым приоритетом", - сказал Нарышкин на общем собрании РИО в Президентской библиотеке. По его словам, осенью нынешнего года в Мариуполе пройдет конференция по общественно-гуманитарным наукам, а в Ростове-на-Дону состоится первый форум музейных работников Новороссии.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html

россия

мариуполь

ростов-на-дону

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2024

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россия, мариуполь, ростов-на-дону, сергей нарышкин