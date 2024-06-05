https://ria.ru/20240605/naryshkin-1950649243.html
Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом
Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом - РИА Новости, 05.06.2024
Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом
Поддержка историков, работающих в новых регионах России, - это ключевой приоритет для Российского исторического общества (РИО), заявил его председатель,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:00
2024-06-05T13:00
2024-06-05T13:00
россия
мариуполь
ростов-на-дону
сергей нарышкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поддержка историков, работающих в новых регионах России, - это ключевой приоритет для Российского исторического общества (РИО), заявил его председатель, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Поддержка историков в воссоединенных регионах России была и остается нашим ключевым приоритетом", - сказал Нарышкин на общем собрании РИО в Президентской библиотеке. По его словам, осенью нынешнего года в Мариуполе пройдет конференция по общественно-гуманитарным наукам, а в Ростове-на-Дону состоится первый форум музейных работников Новороссии.
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914337076.html
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россия, мариуполь, ростов-на-дону, сергей нарышкин
Россия, Мариуполь, Ростов-на-Дону, Сергей Нарышкин
Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах ключевой приоритетом
Нарышкин назвал поддержку историков в новых регионах приоритетом РИО