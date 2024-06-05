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Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке - РИА Новости, 05.06.2024
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15:10 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/myaso-1950699967.html
Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке
Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке - РИА Новости, 05.06.2024
Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке
Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:10
2024-06-05T15:10
экономика
россия
боливия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.️ Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил агентству, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию. "Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен", - сказал Косогор. Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы. Эксперт объяснил, что популярность мяса ламы в Боливии связана с тем, что страна продвигает его как более полезное, чем говядина. Оно содержит высокий уровень нежирного белка и генерирует низкий уровень холестерина, а популярными блюдами из него является карпаччо и стейки. Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.
https://ria.ru/20240519/gastroenterolog-1946954776.html
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экономика, россия, боливия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Боливия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Эксперт оценил перспективы мяса ламы на российском рынке

Эксперт: мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, ценник должен быть доступным

© РИА Новости / Мария МарикянЛама
Лама - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
Лама. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. Мясо ламы имеет перспективы на рынке РФ, однако ценник должен быть доступным, в диапазоне российских, сказал РИА Новости на ПМЭФ руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") НТИ Сергей Косогор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.️
Шашлык - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Гастроэнтеролог рассказала о полезном гарнире к мясу
19 мая, 02:19
Ранее директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил агентству, что страна подала запрос на начало экспорта мяса ламы в Россию.
«
"Мясо ламы при адаптации его в кухню россиян может заслужить достойное внимание и дать толчок развитию агротуристических кластеров в субъектах, где традиционно занимаются овцеводством, в регионах, где есть сложности с ресурсами, или туристических регионах. За счет неприхотливости лама может быть экономически эффективной, но ценник должен быть доступным, в диапазоне российских цен", - сказал Косогор.
Он отметил, что российская мясная продукция ближе и привычнее для российского потребителя, поэтому, вероятно, объем поставок мяса ламы из Боливии не будут огромным, с учетом логистики. При этом, по его словам, отечественный ресторанный бизнес должен будет уловить предпочтения российских гурманов при использовании в готовке мяса ламы.
Эксперт объяснил, что популярность мяса ламы в Боливии связана с тем, что страна продвигает его как более полезное, чем говядина. Оно содержит высокий уровень нежирного белка и генерирует низкий уровень холестерина, а популярными блюдами из него является карпаччо и стейки.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что боливийская делегация подняла вопрос возобновления поставок говядины в Россию. Ведомство запросило необходимые материалы для принятия решения. Боливийская сторона также выразила заинтересованность в экспорте в РФ мяса ламы и пообещала направить информацию о производителе, продукции и эпизоотической ситуации в стране по болезням, к которым восприимчивы ламы.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка
16 мая, 02:20
 
ЭкономикаРоссияБоливияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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