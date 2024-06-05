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Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом - РИА Новости, 05.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 05.06.2024 (обновлено: 05:41 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/msta-b-1950546723.html
Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом
Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом - РИА Новости, 05.06.2024
Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом
Минобороны России опубликовало кадры работы расчета гаубицы "Мста-Б" по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который ВСУ оставили без боя, это РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:10
2024-06-05T05:41
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчета гаубицы "Мста-Б" по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который ВСУ оставили без боя, это помогло российским войскам продвинуться дальше, не снижая темпа. "Минобороны России опубликовало кадры боевой работы 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север", наносившей удары по заминированному опорному пункту ВСУ в Харьковской области, который они спешно оставили при приближении российских мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении. Отмечается, что координаты цели пришли от разведчиков, они с помощью беспилотников обнаружили отход украинских военных без боя в тыл со своих укрепленных позиций на одном из участков харьковского направления. "Чтобы расчистить путь пехоте, не тратя время на разминирование позиции ВСУ, было принято решение нанести по ней артиллерийский удар. Благодаря этому российские военнослужащие смогли, не снижая темпа, продвинуться дальше и занять более выгодные позиции", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240605/tsentr-1950546341.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом

Удар по заминированному опорнику ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчета гаубицы "Мста-Б" по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который ВСУ оставили без боя, это помогло российским войскам продвинуться дальше, не снижая темпа.
"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север", наносившей удары по заминированному опорному пункту ВСУ в Харьковской области, который они спешно оставили при приближении российских мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что координаты цели пришли от разведчиков, они с помощью беспилотников обнаружили отход украинских военных без боя в тыл со своих укрепленных позиций на одном из участков харьковского направления.
"Чтобы расчистить путь пехоте, не тратя время на разминирование позиции ВСУ, было принято решение нанести по ней артиллерийский удар. Благодаря этому российские военнослужащие смогли, не снижая темпа, продвинуться дальше и занять более выгодные позиции", - отметили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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