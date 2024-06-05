https://ria.ru/20240605/msta-b-1950546723.html

Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом

Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом - РИА Новости, 05.06.2024

Удар по "опорнику" ВСУ помог ВС России продвинуться под Харьковом

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета гаубицы "Мста-Б" по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который ВСУ оставили без боя, это РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T05:10

2024-06-05T05:10

2024-06-05T05:41

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры работы расчета гаубицы "Мста-Б" по заминированному опорному пункту в Харьковской области, который ВСУ оставили без боя, это помогло российским войскам продвинуться дальше, не снижая темпа. "Минобороны России опубликовало кадры боевой работы 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север", наносившей удары по заминированному опорному пункту ВСУ в Харьковской области, который они спешно оставили при приближении российских мотострелковых подразделений", - говорится в сообщении. Отмечается, что координаты цели пришли от разведчиков, они с помощью беспилотников обнаружили отход украинских военных без боя в тыл со своих укрепленных позиций на одном из участков харьковского направления. "Чтобы расчистить путь пехоте, не тратя время на разминирование позиции ВСУ, было принято решение нанести по ней артиллерийский удар. Благодаря этому российские военнослужащие смогли, не снижая темпа, продвинуться дальше и занять более выгодные позиции", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240605/tsentr-1950546341.html

https://ria.ru/20240312/drg-1932553391.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины