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Битва поваров пройдет в Москве 7 июня - РИА Новости, 05.06.2024
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12:23 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/moskva-1950629450.html
Битва поваров пройдет в Москве 7 июня
Битва поваров пройдет в Москве 7 июня - РИА Новости, 05.06.2024
Битва поваров пройдет в Москве 7 июня
Битву поваров проведут в Москве в честь Дня ресторатора 7 июня, она пройдет на Манежной площади, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:23
2024-06-05T12:23
общество
москва
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Битву поваров проведут в Москве в честь Дня ресторатора 7 июня, она пройдет на Манежной площади, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. "В этом году День ресторатора в Москве станет особым событием как для работников отрасли, так и для горожан. Главным подарком по случаю праздника станут кулинарные битвы известных поваров московских ресторанов, которые побалуют публику самыми вкусными блюдами", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что понаблюдать за мастерством московских поваров можно будет на Манежной площади 7 июня.
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общество, москва
Общество, Москва
Битва поваров пройдет в Москве 7 июня

Битва поваров в честь Дня ресторатора пройдет на Манежной площади Москвы 7 июня

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМанежная площадь
Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Манежная площадь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Битву поваров проведут в Москве в честь Дня ресторатора 7 июня, она пройдет на Манежной площади, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
"В этом году День ресторатора в Москве станет особым событием как для работников отрасли, так и для горожан. Главным подарком по случаю праздника станут кулинарные битвы известных поваров московских ресторанов, которые побалуют публику самыми вкусными блюдами", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что понаблюдать за мастерством московских поваров можно будет на Манежной площади 7 июня.
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