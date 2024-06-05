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Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков - РИА Новости, 05.06.2024
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02:19 05.06.2024 (обновлено: 03:26 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950541501.html
Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков
Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков - РИА Новости, 05.06.2024
Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков
Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T02:19
2024-06-05T03:26
госдума рф
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Одним из способов использования дипфейков является мошенничество с финансами и кибербезопасностью. Мошенники могут создавать поддельные видео- или аудиозаписи, имитирующие голос или образ представителя банка или компании, чтобы заполучить доступ к конфиденциальным данным или деньгам. Это может включать подделку звонков или сообщений от вымышленных представителей, которые просят о передаче конфиденциальной информации или средств", - сказал он РИА Новости.
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Госдума РФ
Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков

Депутат Немкин: мошенники научились создавать дипфейки с представителями банков

© iStock.com / PeopleImagesПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / PeopleImages
Программист во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"Одним из способов использования дипфейков является мошенничество с финансами и кибербезопасностью. Мошенники могут создавать поддельные видео- или аудиозаписи, имитирующие голос или образ представителя банка или компании, чтобы заполучить доступ к конфиденциальным данным или деньгам. Это может включать подделку звонков или сообщений от вымышленных представителей, которые просят о передаче конфиденциальной информации или средств", - сказал он РИА Новости.
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