https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950541501.html

Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков

Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков - РИА Новости, 05.06.2024

Депутат предупредил о дипфейках с представителями банков

Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T02:19

2024-06-05T02:19

2024-06-05T03:26

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Мошенники научились создавать видео или аудио, имитирующие образ и голос представителя банка, для получения доступа к конфиденциальной информации и деньгам, сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "Одним из способов использования дипфейков является мошенничество с финансами и кибербезопасностью. Мошенники могут создавать поддельные видео- или аудиозаписи, имитирующие голос или образ представителя банка или компании, чтобы заполучить доступ к конфиденциальным данным или деньгам. Это может включать подделку звонков или сообщений от вымышленных представителей, которые просят о передаче конфиденциальной информации или средств", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240409/moshenniki-1938733180.html

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