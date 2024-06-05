https://ria.ru/20240605/mosgorduma-1950627579.html

Стала известна дата выборов в Мосгордуму

Стала известна дата выборов в Мосгордуму - РИА Новости, 05.06.2024

Стала известна дата выборов в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва назначены на 8 сентября, МГД приняла соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:20

2024-06-05T12:20

2024-06-05T12:37

политика

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва назначены на 8 сентября, МГД приняла соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников."Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию думы восьмого созыва. Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва" - одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города"- сказал Шапошников.Он отметил, что данное постановление должно будет опубликовано в течение пяти дней после принятия. Так, его публикация даст старт избирательной кампании."В соответствии с Избирательным кодексом Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - добавил председатель МГД.Мосгордума в ходе заседания приняла проект постановления о проведении выборов в МГД 8 сентября. Также было принято решение о том, что до 50% подписей избирателей можно будет собирать в электронном виде с использованием портала государственных услуг.Кроме того, во время пленарного заседания столичного парламента был назначен летний перерыв в работе Мосгордумы с 10 июня по 15 сентября.

https://ria.ru/20240605/altay-1950609512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, московская городская дума, москва