https://ria.ru/20240605/mosgorduma-1950627579.html
Стала известна дата выборов в Мосгордуму
Стала известна дата выборов в Мосгордуму - РИА Новости, 05.06.2024
Стала известна дата выборов в Мосгордуму
Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва назначены на 8 сентября, МГД приняла соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:20
2024-06-05T12:20
2024-06-05T12:37
политика
московская городская дума
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва назначены на 8 сентября, МГД приняла соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников."Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию думы восьмого созыва. Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва" - одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города"- сказал Шапошников.Он отметил, что данное постановление должно будет опубликовано в течение пяти дней после принятия. Так, его публикация даст старт избирательной кампании."В соответствии с Избирательным кодексом Москвы в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - добавил председатель МГД.Мосгордума в ходе заседания приняла проект постановления о проведении выборов в МГД 8 сентября. Также было принято решение о том, что до 50% подписей избирателей можно будет собирать в электронном виде с использованием портала государственных услуг.Кроме того, во время пленарного заседания столичного парламента был назначен летний перерыв в работе Мосгордумы с 10 июня по 15 сентября.
https://ria.ru/20240605/altay-1950609512.html
https://ria.ru/20240530/vybory-1949300964.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, московская городская дума, москва
Политика, Московская городская дума, Москва
Стала известна дата выборов в Мосгордуму
Выборы в Мосгордуму назначили на 8 сентября
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва назначены на 8 сентября, МГД приняла соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
"Выборы в Московскую городскую думу назначены, дан старт формированию думы восьмого созыва. Принято постановление "О назначении выборов депутатов Московской городской Думы восьмого созыва" - одного из ключевых политических событий, которое определяет дальнейший путь развития нашего города"- сказал Шапошников.
Он отметил, что данное постановление должно будет опубликовано в течение пяти дней после принятия. Так, его публикация даст старт избирательной кампании.
"В соответствии с Избирательным кодексом Москвы
в течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов осуществляется выдвижение кандидатов в депутаты, а также сбор подписей избирателей в их поддержку", - добавил председатель МГД.
Мосгордума в ходе заседания приняла проект постановления о проведении выборов в МГД 8 сентября. Также было принято решение о том, что до 50% подписей избирателей можно будет собирать в электронном виде с использованием портала государственных услуг.
Кроме того, во время пленарного заседания столичного парламента был назначен летний перерыв в работе Мосгордумы с 10 июня по 15 сентября.