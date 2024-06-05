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Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности - РИА Новости, 05.06.2024
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14:00 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/moldaviya-1950672922.html
Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности
Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности - РИА Новости, 05.06.2024
Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности
Депутаты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подготовили законопроект о сохранении молдавской идентичности, который внесут на рассмотрение в парламент,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:00
2024-06-05T14:00
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подготовили законопроект о сохранении молдавской идентичности, который внесут на рассмотрение в парламент, сообщил РИА Новости представитель политсилы Денис Уланов. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии". "Парламентская группа блока "Победа" подготовила законопроект "Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Документ будет внесен в ближайшее время на рассмотрение парламента", - сказал Уланов. Молдавский парламентарий подчеркнул, что проект важен для страны на фоне усилившегося иностранного влияния и попыток изменить традиционные молдавские устои. "Нынешнее правительство отказывает нам в собственной идентичности. Лишает языка, культуры и истории. Даже слово "молдаване" отсутствует в лексиконе руководства страны. Нет национальности, нет этноса. Есть только граждане Молдавии с европейским будущим. Цель предлагаемого нами проекта — сохранить идентичность народа Молдавии, жить в гармонии с другими странами, но преследовать собственные интересы", - подытожил Уланов. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20231105/moldaviya-1907586648.html
https://ria.ru/20240408/moldaviya-1938543724.html
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в мире, молдавия, румыния
В мире, Молдавия, Румыния
Оппозиция в Молдавии подготовила законопроект о сохранении идентичности

Оппозиция внесет в парламент Молдавии законопроект о сохранении идентичности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа"
Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока Победа - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока "Победа". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июн – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии блока "Победа" подготовили законопроект о сохранении молдавской идентичности, который внесут на рассмотрение в парламент, сообщил РИА Новости представитель политсилы Денис Уланов.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует, в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Чолаку "грубым вмешательством в том числе и во внутренние дела Молдавии".
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"Парламентская группа блока "Победа" подготовила законопроект "Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей". Документ будет внесен в ближайшее время на рассмотрение парламента", - сказал Уланов.
Молдавский парламентарий подчеркнул, что проект важен для страны на фоне усилившегося иностранного влияния и попыток изменить традиционные молдавские устои.
"Нынешнее правительство отказывает нам в собственной идентичности. Лишает языка, культуры и истории. Даже слово "молдаване" отсутствует в лексиконе руководства страны. Нет национальности, нет этноса. Есть только граждане Молдавии с европейским будущим. Цель предлагаемого нами проекта — сохранить идентичность народа Молдавии, жить в гармонии с другими странами, но преследовать собственные интересы", - подытожил Уланов.
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Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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