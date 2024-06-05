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ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 05.06.2024
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13:16 05.06.2024 (обновлено: 13:23 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/mo-1950655984.html
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 05.06.2024
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:16
2024-06-05T13:23
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО: "Восток" за сутки уничтожил до 125 солдат ВСУ, танк, 5 автомобилей и гаубицу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 125 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в среду в пресс-службе Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Пречистовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, танк, пять автомобилей и 155 мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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