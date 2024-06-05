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Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 05.06.2024
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16:05 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/mishustin-1950718363.html
Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях
Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях - РИА Новости, 05.06.2024
Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях
Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях, для этого семи регионам Азово-Черноморского... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:05
2024-06-05T16:05
экономика
азовское море
россия
краснодарский край
черное море
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях, для этого семи регионам Азово-Черноморского бассейна выделяется около миллиарда рублей на три года, сообщил премьер-министр РФ. "Подписано постановление, которое позволит поддержать семь российских субъектов в Азово-Черноморском бассейне. Это Крым, Краснодарский край, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская, Ростовская, Херсонская области", - сказал он на заседании кабмина. Мишустин отметил, что многие расположенные там предприятия годами занимаются выловом и разведением рыбы, "но в последнее время по понятным причинам промысел в этих регионах ведется с ограничениями". "Чтобы помочь рыбохозяйственным организациям снизить издержки, принято решение компенсировать часть их затрат на текущие расходы, ну а именно на оплату труда работников и на социальные отчисления, включая взносы по обязательному медицинскому страхованию и ряд других. На эти цели в федеральном бюджете на три года предусмотрели около миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
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экономика, азовское море, россия, краснодарский край, черное море
Экономика, Азовское море, Россия, Краснодарский край, Черное море
Правительство поддержит рыболовство в Черном и Азовском морях

Правительство выделило около миллиарда рублей рыболовным предприятиям 7 регионов

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкРыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу
Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Рыбаки разгружают выловленную в Черном море рыбу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Правительство поддержит предприятия рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в Черном и Азовском морях, для этого семи регионам Азово-Черноморского бассейна выделяется около миллиарда рублей на три года, сообщил премьер-министр РФ.
"Подписано постановление, которое позволит поддержать семь российских субъектов в Азово-Черноморском бассейне. Это Крым, Краснодарский край, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Запорожская, Ростовская, Херсонская области", - сказал он на заседании кабмина.
Мишустин отметил, что многие расположенные там предприятия годами занимаются выловом и разведением рыбы, "но в последнее время по понятным причинам промысел в этих регионах ведется с ограничениями".
"Чтобы помочь рыбохозяйственным организациям снизить издержки, принято решение компенсировать часть их затрат на текущие расходы, ну а именно на оплату труда работников и на социальные отчисления, включая взносы по обязательному медицинскому страхованию и ряд других. На эти цели в федеральном бюджете на три года предусмотрели около миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
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