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Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2024
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15:34 05.06.2024 (обновлено: 15:52 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/mishustin-1950707947.html
Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС
Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2024
Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T15:34
2024-06-05T15:52
евразийский экономический союз
россия
белоруссия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета."Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером."И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html
https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html
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евразийский экономический союз, россия, белоруссия, михаил мишустин
Евразийский экономический союз, Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС

Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.
На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Мишустин рассказал, кто получает выгоду от участия в ЕАЭС
31 мая, 10:27
"Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером.
"И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.
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Евразийский экономический союзРоссияБелоруссияМихаил Мишустин
 
 
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