https://ria.ru/20240605/mishustin-1950707947.html

Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС

Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2024

Мишустин поручил отслеживать исполнение договоренностей по ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:34

2024-06-05T15:34

2024-06-05T15:52

евразийский экономический союз

россия

белоруссия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил членам правительства внимательно отслеживать исполнение договоренностей с партнерами по ЕАЭС.На заседании правительства он подвел итоги визита в Белоруссию и рассказал о заседании Евразийского межправсовета."Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как выполняются договоренности с партнерами про "пятерке"", - сказал он.Мишустин подчеркнул, что Россия всегда была и остается ответственным международным партнером."И мы, конечно, продолжим придерживаться этих принципов", - заключил он.

https://ria.ru/20240531/mishustin-1949583427.html

https://ria.ru/20240604/overchuk-1950348002.html

россия

белоруссия

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евразийский экономический союз, россия, белоруссия, михаил мишустин