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Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2024
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13:18 05.06.2024 (обновлено: 13:29 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/minoborony-1950656862.html
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2024
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам у Весёлого, Графского и Волчанска в Харьковской области, а также... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:18
2024-06-05T13:29
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам у Весёлого, Графского и Волчанска в Харьковской области, а также отразили семь контратак, потери противника составили до 290 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ."Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы за сутки подразделения "Севера" поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и установку залпового огня БМ-21 "Град".Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.
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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: Киев потерял до 290 военных в зоне ответственности "Севера"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ со снайперской винтовкой в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ со снайперской винтовкой в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий ВС РФ со снайперской винтовкой в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам у Весёлого, Графского и Волчанска в Харьковской области, а также отразили семь контратак, потери противника составили до 290 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы за сутки подразделения "Севера" поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и установку залпового огня БМ-21 "Град".
Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.
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