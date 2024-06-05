https://ria.ru/20240605/minoborony-1950656862.html

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2024

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам у Весёлого, Графского и Волчанска в Харьковской области, а также... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:18

2024-06-05T13:18

2024-06-05T13:29

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Север" нанесли поражение украинским войскам у Весёлого, Графского и Волчанска в Харьковской области, а также отразили семь контратак, потери противника составили до 290 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й егерской бригады ВСУ, 120-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Весёлое, Графское и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены семь контратак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 42-й механизированной бригад и 101-й бригады охраны генерального штаба ВСУ."Потери противника составили до 290 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США и три автомобиля", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрабатарейной борьбы за сутки подразделения "Севера" поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, два орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и установку залпового огня БМ-21 "Град".Также уничтожен склад боеприпасов 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины.

https://ria.ru/20240605/spetsoperatsiya-1950656119.html

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россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область