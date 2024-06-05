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Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.06.2024
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13:16 05.06.2024 (обновлено: 13:21 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/minoborony-1950655173.html
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.06.2024
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять бронемашин, станцию РЭБ "Нота", сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:16
2024-06-05T13:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
харьковская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять бронемашин, станцию РЭБ "Нота", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиэлектронной борьбы "Нота", 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240605/minoborony-1950654258.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли до 545 военных в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять бронемашин, станцию РЭБ "Нота", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиэлектронной борьбы "Нота", 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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