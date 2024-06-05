https://ria.ru/20240605/minoborony-1950655173.html

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 05.06.2024

Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять бронемашин, станцию РЭБ "Нота", сообщили в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:16

2024-06-05T13:16

2024-06-05T13:21

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять бронемашин, станцию РЭБ "Нота", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, 112-й, 117-й бригад теробороны, 4-й, 13-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка Луганской Народной Республики, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, станцию радиэлектронной борьбы "Нота", 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу М198 производства США и 122-мм гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20240605/minoborony-1950654258.html

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