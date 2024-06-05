https://ria.ru/20240605/minoborony-1950654258.html

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 05.06.2024

"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника за сутки составили до 230 солдат, сообщило в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:14

2024-06-05T13:14

2024-06-05T13:27

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Юг" нанесли поражение шести украинским бригадам, потери противника за сутки составили до 230 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 30-й, 54-й, 92-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Григоровка, Калинина, Дзержинск и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял за сутки до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker производства США, два автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав", 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б", 152-миллиметровое орудие Д-20 и две 122-миллиметровых гаубицы Д-30", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, донецкая народная республика