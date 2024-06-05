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Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу - РИА Новости, 05.06.2024
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12:11 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/minfin-1950622671.html
Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу
Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу - РИА Новости, 05.06.2024
Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу
Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:11
2024-06-05T12:11
экономика
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей. В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
https://ria.ru/20240111/dempfer-1920700235.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу

Минфин: нефтекомпании в мае получили выплаты из бюджета по топливному демпферу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Минфин назвал размер выплат нефтяникам по топливному демпферу в 2023 году
11 января, 12:25
В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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