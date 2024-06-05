https://ria.ru/20240605/minfin-1950622671.html

Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу

Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу - РИА Новости, 05.06.2024

Нефтяные компании в мае получили выплаты по топливному демпферу

Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:11

2024-06-05T12:11

2024-06-05T12:11

экономика

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нефтяные компании в мае за апрель получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 201,7 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Годом ранее выплата составляла 103,5 миллиарда рублей. В апреле этого года выплаты компаниям составили 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.

https://ria.ru/20240111/dempfer-1920700235.html

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экономика, россия