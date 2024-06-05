https://ria.ru/20240605/minfin-1950621024.html

Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты

Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты - РИА Новости, 05.06.2024

Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты

Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:08

2024-06-05T12:08

2024-06-05T12:08

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 года в размере 140,7 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило -69,6 млрд руб", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2024 года по 4 июля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб", - сообщает Минфин. В предыдущий период - с 8 мая по 6 июня - Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

https://ria.ru/20240315/zoloto-1932978142.html

https://ria.ru/20240604/rubl-1950384966.html

https://ria.ru/20240417/zoloto-1940560862.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)