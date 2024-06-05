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Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты - РИА Новости, 05.06.2024
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12:08 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/minfin-1950621024.html
Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты
Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты - РИА Новости, 05.06.2024
Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты
Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:08
2024-06-05T12:08
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 года в размере 140,7 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило -69,6 млрд руб", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2024 года по 4 июля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб", - сообщает Минфин. В предыдущий период - с 8 мая по 6 июня - Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.
https://ria.ru/20240315/zoloto-1932978142.html
https://ria.ru/20240604/rubl-1950384966.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минфин направит 71,1 миллиарда рублей на покупку валюты

Минфин с 7 июня по 4 июля направит на покупку валюты 71,1 млрд рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минфин РФ в июне продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 июня по 4 июля направит на эти цели 71,1 миллиарда рублей, по 3,7 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2024 года в размере 140,7 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам мая 2024 года составило -69,6 млрд руб", - говорится в сообщении.
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"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 71,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 июня 2024 года по 4 июля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб", - сообщает Минфин.
В предыдущий период - с 8 мая по 6 июня - Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 5,55 миллиарда рублей в день (всего 110,94 миллиарда рублей).
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По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото.
Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.
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