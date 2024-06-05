https://ria.ru/20240605/minekonomrazvitiya-1950617853.html

Россия ведет переговоры с рядом стран о взаимной отмене виз

Россия ведет переговоры с рядом стран о взаимной отмене виз - РИА Новости, 05.06.2024

Россия ведет переговоры с рядом стран о взаимной отмене виз

Россия ведет переговоры с рядом стран, в том числе Африки и Ближнего Востока, о взаимной отмене виз; помимо этого, ожидается, что в 2025 году заработают новые... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:59

2024-06-05T11:59

2024-06-05T11:59

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

китай

африка

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия ведет переговоры с рядом стран, в том числе Африки и Ближнего Востока, о взаимной отмене виз; помимо этого, ожидается, что в 2025 году заработают новые правила безвизового группового въезда россиян в Китай, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Сейчас ведутся переговоры с иностранными партнерами по соглашениям о взаимной отмене виз с Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Малайзией и Мьянмой и рядом стран Африки", - сообщили в ведомстве. Там также ожидают, что в 2025 году заработают новые правила безвизовых групповых поездок россиян в Китай: минимальный размер группы будет снижен с пяти до трех человек. "Предложения по внесению изменений в межправсоглашение официально направлено китайской стороне. Планируем выйти на согласованный проект документа в ходе заседания нашей двусторонней подкомиссии по туризму, которая состоится в сентябре 2024 года. Исходим из того, что изменения заработают уже в следующем году", - пояснили в министерстве. "После внесения изменений в соглашение вернемся к возможности обсуждения электронного документооборота в рамках механизма безвизовых групповых поездок. Для этого необходимо ввести в действие цифровую систему на российской стороне, согласовать взаимное признание электронных документов и способов их заверения, а также решить вопрос трансграничной передачи персональных данных", - добавили в пресс-службе ведомства. По информации министерства, сегодня в список туроператоров, которые могут формировать групповые туры в Китай, входят 560 организаций.

https://ria.ru/20240603/ator-1950120195.html

https://ria.ru/20240527/vizy-1947729266.html

https://ria.ru/20240523/norvegiya-1947922675.html

россия

китай

африка

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, китай, африка