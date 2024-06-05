https://ria.ru/20240605/milan-1950716554.html

В Милане вывесили крупный флаг Палестины

В Милане вывесили крупный флаг Палестины - РИА Новости, 05.06.2024

В Милане вывесили крупный флаг Палестины

Крупный флаг Палестины появился в среду на фасаде главного собора итальянского Милана. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:10

2024-06-05T16:10

2024-06-05T16:10

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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Крупный флаг Палестины появился в среду на фасаде главного собора итальянского Милана. Фотографию с полотнищем в Facebook* опубликовал один из членов городского совета, по словам которого флаг появился под аплодисменты публики. Как сообщила телеканал Tgcom24, персонал Дуомо и полиция сняли флаг спустя несколько минут. Организаторов и исполнителей акции разыскивают по камерам видеонаблюдения. По данным газеты Giorno, за политическим жестом, который уже осудила еврейская община Милана, стоит кандидат в Европарламент от партии зеленых Стефано Апуццо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240604/voz-1950448351.html

https://ria.ru/20240516/italiya-1946473543.html

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в мире, милан, палестина, россия, европарламент