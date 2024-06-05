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В Милане вывесили крупный флаг Палестины - РИА Новости, 05.06.2024
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16:10 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/milan-1950716554.html
В Милане вывесили крупный флаг Палестины
В Милане вывесили крупный флаг Палестины - РИА Новости, 05.06.2024
В Милане вывесили крупный флаг Палестины
Крупный флаг Палестины появился в среду на фасаде главного собора итальянского Милана. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T16:10
2024-06-05T16:10
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Крупный флаг Палестины появился в среду на фасаде главного собора итальянского Милана. Фотографию с полотнищем в Facebook* опубликовал один из членов городского совета, по словам которого флаг появился под аплодисменты публики. Как сообщила телеканал Tgcom24, персонал Дуомо и полиция сняли флаг спустя несколько минут. Организаторов и исполнителей акции разыскивают по камерам видеонаблюдения. По данным газеты Giorno, за политическим жестом, который уже осудила еврейская община Милана, стоит кандидат в Европарламент от партии зеленых Стефано Апуццо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240604/voz-1950448351.html
https://ria.ru/20240516/italiya-1946473543.html
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в мире, милан, палестина, россия, европарламент
В мире, Милан, Палестина, Россия, Европарламент
В Милане вывесили крупный флаг Палестины

На фасаде главного собора Милана появился крупный флаг Палестины

© Фото : Carlo Monguzzi На фасаде Дуомо в Милане вывесили палестинский флаг
На фасаде Дуомо в Милане вывесили палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : Carlo Monguzzi
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Крупный флаг Палестины появился в среду на фасаде главного собора итальянского Милана.
Фотографию с полотнищем в Facebook* опубликовал один из членов городского совета, по словам которого флаг появился под аплодисменты публики. Как сообщила телеканал Tgcom24, персонал Дуомо и полиция сняли флаг спустя несколько минут. Организаторов и исполнителей акции разыскивают по камерам видеонаблюдения.
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По данным газеты Giorno, за политическим жестом, который уже осудила еврейская община Милана, стоит кандидат в Европарламент от партии зеленых Стефано Апуццо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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