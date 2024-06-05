https://ria.ru/20240605/medvedchuk-1950538990.html

Медведчук предрек Украине гибель из-за множимого Зеленским беззакония

Медведчук предрек Украине гибель из-за множимого Зеленским беззакония - РИА Новости, 05.06.2024

Медведчук предрек Украине гибель из-за множимого Зеленским беззакония

Владимир Зеленский множит на Украине беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны, заявил председатель совета движения "Другая Украина", доктор... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T01:13

2024-06-05T01:13

2024-06-05T05:33

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский множит на Украине беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны, заявил председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук."Двадцать первого мая 2024 года срок полномочий президента Украины Зеленского, установленный Конституцией Украины, истек. Он больше не сможет законным способом осуществлять всю полноту власти, представлять Украину в международных отношениях, потерял президентский иммунитет от уголовного преследования. Сегодня Зеленский самовольно продолжает выполнять обязанности президента, за что он подлежит привлечению к уголовной ответственности за узурпацию власти", — сообщил Медведчук газете "Комсомольская правда".По его словам, "Зеленский, утратив легитимность, не сможет больше законным способом продлевать военное положение, руководить вооруженными силами Украины в качестве верховного главнокомандующего, получать иностранную финансовую и военную помощь, распоряжаться бюджетными средствами, а также подписывать международно-правовые договоры в сфере безопасности". "Таким образом, вся система обеспечения войны, схемы отмывания денег и утилизация устаревшего оружия на сотни миллиардов долларов рушатся на глазах", — отметил украинский политик.Он сообщил, что не проведя президентских выборов в марте этого года, народ отстранили от власти, "это надо чем-то прикрыть". "Для этого спецслужбами США и Великобритании принято решение о проведении специальной операции по легитимации продления президентских полномочий Зеленского после 21 мая 2024 года путем получения решения Верховного суда о законности пребывания Зеленского у власти без проведения очередных президентских выборов", — сказал Медведчук. Суть плана, по его словам, заключается в том, чтобы юридически "отмазать" спикера парламента Руслана Стефанчука, а тот автоматом "отмазывает" Зеленского от захвата власти на Украине. "Для этого нужно, чтобы работающий в интересах Зеленского и подконтрольный власти истец подал в подконтрольный Зеленскому Верховный суд фиктивный иск о признании незаконным бездействия Верховной рады, не объявившей очередные выборы президента после истечения полномочий Зеленского. По задумке организаторов этой аферы, Верховный суд должен будет отказать в удовлетворении исковых требований, признав тем самым законность продолжения исполнения Зеленским президентских обязанностей. После этого украинскому народу и мировой общественности будет представлено судебное решение, легитимирующее пребывание в должности Зеленского, якобы оправдывающее отстранение украинского народа от власти", — сказал политик.Он сообщил, что в итоге в качестве истца организаторами аферы был выбран Олег Серик, который является одним из основателей общественной организации "СПРОТИВ", председателем наблюдательного совета которой является полковник британской армии в отставке Глен Грант. "Во исполнение преступного плана по продлению полномочий Зеленского, определением подконтрольного Зеленскому Верховного суда от 15 апреля 2024 года было открыто производство по иску Серика О.И. к Верховной раде Украины. Так что процесс уже запущен", — сказал Медведчук.По его мнению, "в этом плане есть одна серьезная неувязочка — единственным органом, имеющим право толковать Конституцию и оценивать действия рады и президента на предмет их конституционности, является Конституционный суд Украины, но кто будет обращать внимание на такие юридические тонкости, тем более если на кону стоят миллиарды долларов военной помощи и возможность продолжать вооруженный конфликт с Россией руками украинских неонацистов?""Как видим, идет не только отстранение украинского народа от власти, но и дальнейший захват органов власти не столько Зеленским, который просто постоянно делает финты ушами, сколько представителями западных спецслужб. Верховная рада лишена права выражать волю украинских граждан, а судебная система шантажируется и подчиняется неконституционным организациям типа НАБУ. Зеленский множит в стране беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны. Украинским гражданам не нужно такое государство, которое выступает против их интересов. И все больше украинцев это понимает и осознает", — отметил Медведчук.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947330137.html

https://ria.ru/20240522/medvedchuk-1947565671.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947568310.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир зеленский, виктор медведчук, руслан стефанчук, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)