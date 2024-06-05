https://ria.ru/20240605/medosmotry-1950649856.html
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 05.06.2024
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года
Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:01
2024-06-05T13:01
2024-06-05T13:01
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 520 тысяч детей", — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, результаты можно получить в цифровом формате, для этого родителю необходимо зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг. При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. В течение 45 дней данные будут отображаться в личном кабинете.
https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева