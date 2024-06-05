Рейтинг@Mail.ru
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:01 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/medosmotry-1950649856.html
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 05.06.2024
Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года
Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:01
2024-06-05T13:01
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147359/10/1473591039_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_ad325aa789e6b08ce65e24c4f21a3343.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 520 тысяч детей", — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, результаты можно получить в цифровом формате, для этого родителю необходимо зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг. При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. В течение 45 дней данные будут отображаться в личном кабинете.
https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147359/10/1473591039_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_e8603dbcca03f328a36b6f65490aeb48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДиспансеризация в школе
Диспансеризация в школе - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 520 тысяч детей", — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
По ее словам, результаты можно получить в цифровом формате, для этого родителю необходимо зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг.
При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. В течение 45 дней данные будут отображаться в личном кабинете.
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Более 200 тысяч детей в Подмосковье прошли профилактические осмотры
7 марта, 11:50
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала