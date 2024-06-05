https://ria.ru/20240605/medosmotry-1950649856.html

Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года

Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года - РИА Новости, 05.06.2024

Более 520 тысяч детей прошли медосмотры в школах Подмосковья с начала года

Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:01

2024-06-05T13:01

2024-06-05T13:01

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Более 520 тысяч детей уже прошли медицинские осмотры в школах с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 520 тысяч детей", — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. По ее словам, результаты можно получить в цифровом формате, для этого родителю необходимо зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг. При подозрении на патологию ребенка направляют в поликлинику для прохождения более углубленного осмотра. В течение 45 дней данные будут отображаться в личном кабинете.

https://ria.ru/20240307/osmotry-1931665216.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева