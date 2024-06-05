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В Омске потушили открытый огонь на крыше ресторана

В Омске потушили открытый огонь на крыше ресторана - РИА Новости, 05.06.2024

В Омске потушили открытый огонь на крыше ресторана

Открытое горение в ресторане в Омске ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:28

2024-06-05T14:29

происшествия

коммерческая недвижимость

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытое горение в ресторане в Омске ликвидировано, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что крыша ресторана горит в Омске, предварительно, никто не пострадал. Позднее пожар в ресторане был локализован на 400 квадратных метрах. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

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происшествия, коммерческая недвижимость, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)