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В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим
В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.06.2024
В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим
Спасатели ввели особый противопожарный режим в семи округах Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:06
2024-06-05T08:06
2024-06-05T08:06
магаданская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАГАДАН, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ввели особый противопожарный режим в семи округах Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону. "В Ольском муниципальном округе введен особый противопожарный режим. Такой же режим действует в Хасынском, Среднеканском, Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском и Северо-Эвенском округах. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров", - говорится в сообщении. Дополняется, что нарушителям грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Магаданская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим
В семи округах Магаданской области ввели режим с запретом на разведение огня