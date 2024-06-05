https://ria.ru/20240605/magadan-1950556712.html

В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим

В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.06.2024

В семи округах Магаданской области ввели особый противопожарный режим

Спасатели ввели особый противопожарный режим в семи округах Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:06

2024-06-05T08:06

2024-06-05T08:06

магаданская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАГАДАН, 5 июн - РИА Новости. Спасатели ввели особый противопожарный режим в семи округах Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону. "В Ольском муниципальном округе введен особый противопожарный режим. Такой же режим действует в Хасынском, Среднеканском, Сусуманском, Ягоднинском, Тенькинском и Северо-Эвенском округах. В этот период запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы, порубочных остатков, разведение костров", - говорится в сообщении. Дополняется, что нарушителям грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231012/musor-1902158480.html

магаданская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магаданская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия