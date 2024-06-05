https://ria.ru/20240605/maduro-1950614532.html

МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро

МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро - РИА Новости, 05.06.2024

МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро

Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с учетом внутриполитических графиков, в том числе предстоящих выборов президента в... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T11:47

2024-06-05T11:47

2024-06-05T11:47

венесуэла

россия

александр щетинин

николас мадуро

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с учетом внутриполитических графиков, в том числе предстоящих выборов президента в этой стране, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Они (сроки - ред.) будут согласованы с учетом тех внутриполитических графиков, которые существуют между нашими странами", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024. Он напомнил, что в Венесуэле состоятся президентские выборы, которые являются важным событием для страны. "Безусловно, с учетом всего этого будет и найдено наиболее удобная для президента Венесуэлы и совпадающая с графиком президента РФ дата для того, чтобы такой контакт состоялся. Принципиальное согласие есть", - подчеркнул Щетинин. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html

венесуэла

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Кирилл Волков

венесуэла, россия, александр щетинин, николас мадуро, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)