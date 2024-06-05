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МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро - РИА Новости, 05.06.2024
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11:47 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/maduro-1950614532.html
МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро
МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро - РИА Новости, 05.06.2024
МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро
Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с учетом внутриполитических графиков, в том числе предстоящих выборов президента в... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T11:47
2024-06-05T11:47
венесуэла
россия
александр щетинин
николас мадуро
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с учетом внутриполитических графиков, в том числе предстоящих выборов президента в этой стране, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. "Они (сроки - ред.) будут согласованы с учетом тех внутриполитических графиков, которые существуют между нашими странами", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024. Он напомнил, что в Венесуэле состоятся президентские выборы, которые являются важным событием для страны. "Безусловно, с учетом всего этого будет и найдено наиболее удобная для президента Венесуэлы и совпадающая с графиком президента РФ дата для того, чтобы такой контакт состоялся. Принципиальное согласие есть", - подчеркнул Щетинин. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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венесуэла, россия, александр щетинин, николас мадуро, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Венесуэла, Россия, Александр Щетинин, Николас Мадуро, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России рассказал о подготовке визита Мадуро

МИД России: Мадуро согласует визит с учетом предстоящих выборов в Венесуэле

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сроки визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию будут согласованы с учетом внутриполитических графиков, в том числе предстоящих выборов президента в этой стране, заявил РИА Новости директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Они (сроки - ред.) будут согласованы с учетом тех внутриполитических графиков, которые существуют между нашими странами", - сказал Щетинин на полях ПМЭФ-2024.
Он напомнил, что в Венесуэле состоятся президентские выборы, которые являются важным событием для страны. "Безусловно, с учетом всего этого будет и найдено наиболее удобная для президента Венесуэлы и совпадающая с графиком президента РФ дата для того, чтобы такой контакт состоялся. Принципиальное согласие есть", - подчеркнул Щетинин.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ВенесуэлаРоссияАлександр ЩетининНиколас МадуроПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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