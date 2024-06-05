https://ria.ru/20240605/lavrov-1950798497.html
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:26
2024-06-05T20:26
2024-06-05T20:49
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
республика чад
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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я уже сегодня об этом раза два подробно говорил, упомянул о соглашениях, которые у нас давно подписаны между РФ и Республикой Чад о военном и военно-техническом сотрудничестве. Эти соглашения не остались на бумаге, они реализуются, вооруженные силы, силы безопасности Чада получают от России продукцию военного назначения, которая реально укрепляет обороноспособность страны и дает ей возможности более эффективно бороться с проявлениями терроризма", - сказал Лавров журналистам после встречи с главой МИД Чада Абдераманом Куламалла."И это сотрудничество будет продолжено", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950804345.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, республика чад
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Республика Чад
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжит поставлять в Чад продукцию военного назначения