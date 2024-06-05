https://ria.ru/20240605/lavrov-1950798497.html

Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров

Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024

Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров

Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:26

2024-06-05T20:26

2024-06-05T20:49

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

республика чад

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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я уже сегодня об этом раза два подробно говорил, упомянул о соглашениях, которые у нас давно подписаны между РФ и Республикой Чад о военном и военно-техническом сотрудничестве. Эти соглашения не остались на бумаге, они реализуются, вооруженные силы, силы безопасности Чада получают от России продукцию военного назначения, которая реально укрепляет обороноспособность страны и дает ей возможности более эффективно бороться с проявлениями терроризма", - сказал Лавров журналистам после встречи с главой МИД Чада Абдераманом Куламалла."И это сотрудничество будет продолжено", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950804345.html

россия

республика чад

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, республика чад