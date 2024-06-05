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Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
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20:26 05.06.2024 (обновлено: 20:49 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950798497.html
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров
Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:26
2024-06-05T20:49
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
республика чад
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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я уже сегодня об этом раза два подробно говорил, упомянул о соглашениях, которые у нас давно подписаны между РФ и Республикой Чад о военном и военно-техническом сотрудничестве. Эти соглашения не остались на бумаге, они реализуются, вооруженные силы, силы безопасности Чада получают от России продукцию военного назначения, которая реально укрепляет обороноспособность страны и дает ей возможности более эффективно бороться с проявлениями терроризма", - сказал Лавров журналистам после встречи с главой МИД Чада Абдераманом Куламалла."И это сотрудничество будет продолжено", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950804345.html
россия
республика чад
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, республика чад
Россия, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Республика Чад
Россия продолжит поставлять в Чад продукцию для обороны, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит поставлять в Чад продукцию военного назначения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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НДЖАМЕНА (ЧАД), 5 июн - РИА Новости. Россия поставляет в Чад продукцию военного назначения, такое сотрудничество будет продолжено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я уже сегодня об этом раза два подробно говорил, упомянул о соглашениях, которые у нас давно подписаны между РФ и Республикой Чад о военном и военно-техническом сотрудничестве. Эти соглашения не остались на бумаге, они реализуются, вооруженные силы, силы безопасности Чада получают от России продукцию военного назначения, которая реально укрепляет обороноспособность страны и дает ей возможности более эффективно бороться с проявлениями терроризма", - сказал Лавров журналистам после встречи с главой МИД Чада Абдераманом Куламалла.
"И это сотрудничество будет продолжено", - добавил Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Чад заинтересован в военной технике России, заявил Лавров
Вчера, 20:49
 
РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРеспублика Чад
 
 
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