https://ria.ru/20240605/lavrov-1950796460.html
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров
Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:13
2024-06-05T20:13
2024-06-05T20:56
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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех вовлеченных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как это сочетается, очень трудно понять - либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно... решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров
Лавров: организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира