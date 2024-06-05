Рейтинг@Mail.ru
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 05.06.2024 (обновлено: 20:56 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950796460.html
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров
Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T20:13
2024-06-05T20:56
швейцария
украина
сергей лавров
в мире
россия
сергей гармонин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg
НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех вовлеченных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как это сочетается, очень трудно понять - либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно... решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html
швейцария
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fc86e5bab9e33e5238b40a0c54f14e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, украина, сергей лавров, в мире, россия, сергей гармонин, дмитрий песков
Швейцария, Украина, Сергей Лавров, В мире, Россия, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров

Лавров: организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех вовлеченных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как это сочетается, очень трудно понять - либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно... решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Улица Крамгассе в городе Берн - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
СМИ: в Швейцарии считают приглашение России на конференцию бесполезным
Вчера, 15:53
 
ШвейцарияУкраинаСергей ЛавровВ миреРоссияСергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала