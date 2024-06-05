https://ria.ru/20240605/lavrov-1950796460.html

Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров

Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024

Организаторы конференции в Швейцарии не хотят мира, заявил Лавров

Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:13

2024-06-05T20:13

2024-06-05T20:56

швейцария

украина

сергей лавров

в мире

россия

сергей гармонин

дмитрий песков

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НДЖАМЕНА (Республика Чад), 5 июн - РИА Новости. Организаторы "мирной конференции" по Украине в Швейцарии не хотят мира, Россия не понимает позицию Запада по Украине, диалог должен быть с участием всех вовлеченных сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как это сочетается, очень трудно понять - либо ты за стратегическое поражение России, либо ты за мирные конференции, но если ты за мир, то, наверное, нужно... решать проблему с участием всех вовлеченных сторон... Не мира хотят организаторы этой конференции", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html

швейцария

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, украина, сергей лавров, в мире, россия, сергей гармонин, дмитрий песков