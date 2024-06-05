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Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:09 05.06.2024 (обновлено: 14:35 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950677418.html
Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров
Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров
Министр энергетики Буркина-Фасо Якуба Забре Губа проведет переговоры с "Росатомом" на полях ПМЭФ по сотрудничеству в сфере атома, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:09
2024-06-05T14:35
буркина-фасо
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр энергетики Буркина-Фасо Якуба Забре Губа проведет переговоры с "Росатомом" на полях ПМЭФ по сотрудничеству в сфере атома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее посол страны в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил РИА Новости, что министр транспорта Роланд Сомда и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа прибыли в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном форуме."Как сегодня подтвердил президент (Буркина-Фасо Ибрагим - ред.) Траоре, у вашего министра энергетики намечены конкретные встречи с руководством нашего агентства по мирному освоению ядерной энергии "Росатом". Думаю, по итогам этих контактов вы получите полное представление о тех возможностях, тех компетенциях, которые есть у Российской Федерации, безусловного лидера в ядерной энергетике на мировом уровне.Лавров подчеркнул, что "Росатом" готов "делиться не только своими продуктами, но и создавать в странах-партнерах соответствующую отрасль, включающую и технологии, и кадры, и все, что для этого требуется".
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
https://ria.ru/20240326/atom-1935870478.html
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буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Буркина-Фасо, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ПМЭФ-2024
Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров

Лавров: министр энергетики Буркина-Фасо Губа проведет переговоры с "Росатомом"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр энергетики Буркина-Фасо Якуба Забре Губа проведет переговоры с "Росатомом" на полях ПМЭФ по сотрудничеству в сфере атома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее посол страны в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил РИА Новости, что министр транспорта Роланд Сомда и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа прибыли в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном форуме.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
"Росатом" намерен договориться по малым АЭС в разных странах мира
27 мая, 18:59
"Как сегодня подтвердил президент (Буркина-Фасо Ибрагим - ред.) Траоре, у вашего министра энергетики намечены конкретные встречи с руководством нашего агентства по мирному освоению ядерной энергии "Росатом". Думаю, по итогам этих контактов вы получите полное представление о тех возможностях, тех компетенциях, которые есть у Российской Федерации, безусловного лидера в ядерной энергетике на мировом уровне.
Лавров подчеркнул, что "Росатом" готов "делиться не только своими продуктами, но и создавать в странах-партнерах соответствующую отрасль, включающую и технологии, и кадры, и все, что для этого требуется".
Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Россия и Буркина-Фасо подписали документ по мирному атому
26 марта, 12:28
 
ПМЭФ-2024Буркина-ФасоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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