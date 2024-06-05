https://ria.ru/20240605/lavrov-1950677418.html

Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров

Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024

Минэнерго Буркина-Фасо проведет переговоры с "Росатомом", сообщил Лавров

Министр энергетики Буркина-Фасо Якуба Забре Губа проведет переговоры с "Росатомом" на полях ПМЭФ по сотрудничеству в сфере атома, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:09

2024-06-05T14:09

2024-06-05T14:35

буркина-фасо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

пмэф-2024

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УАГАДУГУ (Буркина-Фасо), 5 июн - РИА Новости. Министр энергетики Буркина-Фасо Якуба Забре Губа проведет переговоры с "Росатомом" на полях ПМЭФ по сотрудничеству в сфере атома, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее посол страны в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба сообщил РИА Новости, что министр транспорта Роланд Сомда и министр энергетики и горной добычи Буркина-Фасо Якуба Забре Губа прибыли в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном форуме."Как сегодня подтвердил президент (Буркина-Фасо Ибрагим - ред.) Траоре, у вашего министра энергетики намечены конкретные встречи с руководством нашего агентства по мирному освоению ядерной энергии "Росатом". Думаю, по итогам этих контактов вы получите полное представление о тех возможностях, тех компетенциях, которые есть у Российской Федерации, безусловного лидера в ядерной энергетике на мировом уровне.Лавров подчеркнул, что "Росатом" готов "делиться не только своими продуктами, но и создавать в странах-партнерах соответствующую отрасль, включающую и технологии, и кадры, и все, что для этого требуется".

https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html

https://ria.ru/20240326/atom-1935870478.html

буркина-фасо

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буркина-фасо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"