https://ria.ru/20240605/lavrov-1950669993.html

Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны

Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны - РИА Новости, 05.06.2024

Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны

Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:53

2024-06-05T13:53

2024-06-05T14:41

россия

буркина-фасо

сергей лавров

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УАГАДУГУ, 5 июн - РИА Новости. Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.По словам российского министра, на переговорах он подтвердил, что Россия открыта к продолжению диалога с Буркина-Фасо на высшем и высоком уровнях."Президент Буркина-Фасо рассказал о тех шагах, которые предпринимает его правительство по решению вопросов борьбы с терроризмом, окончательного восстановления территориальной целостности Буркина-Фасо и по развитию социально-экономической сферы. Мы выразили активную поддержку этим процессам и заверили, что будем продолжать содействовать Буркина-Фасо в полном соответствии с теми договоренностями, которые наши президенты достигли в июле прошлого года во время второго саммита Россия-Африка", - сказал Лавров.По его словам, это касается "и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, и сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, производства удобрений"."Продолжим оказывать содействие в решении гуманитарных задач", - добавил он.

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950672504.html

https://ria.ru/20240605/burkina-faso-1950665946.html

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буркина-фасо

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россия, буркина-фасо, сергей лавров