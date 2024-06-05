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Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны - РИА Новости, 05.06.2024
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13:53 05.06.2024 (обновлено: 14:41 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950669993.html
Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны
Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны - РИА Новости, 05.06.2024
Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны
Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:53
2024-06-05T14:41
россия
буркина-фасо
сергей лавров
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УАГАДУГУ, 5 июн - РИА Новости. Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.По словам российского министра, на переговорах он подтвердил, что Россия открыта к продолжению диалога с Буркина-Фасо на высшем и высоком уровнях."Президент Буркина-Фасо рассказал о тех шагах, которые предпринимает его правительство по решению вопросов борьбы с терроризмом, окончательного восстановления территориальной целостности Буркина-Фасо и по развитию социально-экономической сферы. Мы выразили активную поддержку этим процессам и заверили, что будем продолжать содействовать Буркина-Фасо в полном соответствии с теми договоренностями, которые наши президенты достигли в июле прошлого года во время второго саммита Россия-Африка", - сказал Лавров.По его словам, это касается "и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, и сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, производства удобрений"."Продолжим оказывать содействие в решении гуманитарных задач", - добавил он.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html
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россия, буркина-фасо, сергей лавров
Россия, Буркина-Фасо, Сергей Лавров
Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны

Лавров: Россия поставит Буркина-Фасо военную продукцию для обороны страны

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 5 июн - РИА Новости. Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Безусловно, мы развиваем военное, военно-техническое сотрудничество, поставляем и будем дополнительно поставлять продукцию военного назначения, которая необходима для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
4 июня, 21:50
По словам российского министра, на переговорах он подтвердил, что Россия открыта к продолжению диалога с Буркина-Фасо на высшем и высоком уровнях.
"Президент Буркина-Фасо рассказал о тех шагах, которые предпринимает его правительство по решению вопросов борьбы с терроризмом, окончательного восстановления территориальной целостности Буркина-Фасо и по развитию социально-экономической сферы. Мы выразили активную поддержку этим процессам и заверили, что будем продолжать содействовать Буркина-Фасо в полном соответствии с теми договоренностями, которые наши президенты достигли в июле прошлого года во время второго саммита Россия-Африка", - сказал Лавров.
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Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров
Вчера, 13:58
По его словам, это касается "и новых инвестиций в горнодобывающую отрасль, и сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, производства удобрений".
"Продолжим оказывать содействие в решении гуманитарных задач", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 13:41
 
РоссияБуркина-ФасоСергей Лавров
 
 
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