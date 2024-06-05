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Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад - РИА Новости, 05.06.2024
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08:42 05.06.2024 (обновлено: 09:03 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html
Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад
Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад - РИА Новости, 05.06.2024
Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад
Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Буркина-Фасо, далее посетит Чад в рамках своего африканского турне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:42
2024-06-05T09:03
буркина-фасо
франция
уагадугу
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Буркина-Фасо, далее посетит Чад в рамках своего африканского турне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад", - сказала Захарова эфире радио Sputnik. Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих стран как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического. Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.
https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html
https://ria.ru/20240603/gumpomosch-1950197051.html
https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html
буркина-фасо
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уагадугу
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буркина-фасо, франция, уагадугу, сергей лавров, мария захарова
Буркина-Фасо, Франция, Уагадугу, Сергей Лавров, Мария Захарова
Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад

Захарова: Лавров посетит Чад в рамках своего африканского турне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Буркина-Фасо, далее посетит Чад в рамках своего африканского турне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад", - сказала Захарова эфире радио Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Лавров оценил отношения России и Буркина-Фасо
4 июня, 21:50
Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих стран как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического.
Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой.
Отгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Мишустин назвал объем российской продовольственной помощи для Африки и Азии
3 июня, 15:29
В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией.
Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Кремле заявили о намерении России развивать отношения с Буркина-Фасо
26 января, 13:09
 
Буркина-ФасоФранцияУагадугуСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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