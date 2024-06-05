https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html

Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад

Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад - РИА Новости, 05.06.2024

Захарова анонсировала визит Лаврова в Чад

Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Буркина-Фасо, далее посетит Чад в рамках своего африканского турне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:42

2024-06-05T08:42

2024-06-05T09:03

буркина-фасо

франция

уагадугу

сергей лавров

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, находящийся в Буркина-Фасо, далее посетит Чад в рамках своего африканского турне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Давайте анонсируем завтрашнюю еще одну точку. Завтра это будет Чад", - сказала Захарова эфире радио Sputnik. Лавров прилетел со своим первым визитом в Уагадугу, столицу Буркина-Фасо, во вторник в рамках своего африканского турне, до этого он посетил Гвинею и Конго, где провел переговоры с руководством этих стран как по вопросам экономического сотрудничества, так и военно-технического. Визит в Буркина-Фасо проходит фоне перемен сфере безопасности и свершившихся или же возможных изменений в присутствии французских и американских сил в регионе Сахеля, к которому относится эта страна, а также стремления РФ расширить связи с Африкой. В конце сентября 2022 года группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила военный переворот, после которого руководство страны прекратило действие целого ряда договоренностей с Францией. Так, в январе 2023 года новые власти денонсировали соглашение с Францией о военном контингенте Франции в Буркина-Фасо, а уже в марте 2023 года - денонсировали договор о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад.

https://ria.ru/20240604/lavrov-1950521446.html

https://ria.ru/20240603/gumpomosch-1950197051.html

https://ria.ru/20240126/otnosheniya-1923634808.html

буркина-фасо

франция

уагадугу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буркина-фасо, франция, уагадугу, сергей лавров, мария захарова