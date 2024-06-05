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В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
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06:04 05.06.2024 (обновлено: 06:30 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/krym-1950549642.html
В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине
В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024
В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что в отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T06:04
2024-06-05T06:30
в мире
украина
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заур смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что в отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине. "За узурпацию и незаконное пребывание у власти и за совершаемые преступления в отношении Зеленского и его окружения необходимо применить российские санкции, к которым далее могут присоединиться и другие страны", - сказал Смирнов. По его мнению, данные меры позволят выработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на режимы, подобные киевскому, а также будет способствовать обеспечению безопасности и установлению мира. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1949019277.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Владимир Путин
В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

Смирнов призвал ввести санкции за узурпацию власти на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава
Балаклава - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что в отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине.
"За узурпацию и незаконное пребывание у власти и за совершаемые преступления в отношении Зеленского и его окружения необходимо применить российские санкции, к которым далее могут присоединиться и другие страны", - сказал Смирнов.
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По его мнению, данные меры позволят выработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на режимы, подобные киевскому, а также будет способствовать обеспечению безопасности и установлению мира.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.
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