https://ria.ru/20240605/krym-1950549642.html

В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине - РИА Новости, 05.06.2024

В Крыму призвали ввести санкции за узурпацию власти на Украине

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что в отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T06:04

2024-06-05T06:04

2024-06-05T06:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил РИА Новости, что в отношении режима Владимира Зеленского пора ввести международные санкции за узурпацию власти на Украине. "За узурпацию и незаконное пребывание у власти и за совершаемые преступления в отношении Зеленского и его окружения необходимо применить российские санкции, к которым далее могут присоединиться и другие страны", - сказал Смирнов. По его мнению, данные меры позволят выработать альтернативный механизм международного санкционного воздействия на режимы, подобные киевскому, а также будет способствовать обеспечению безопасности и установлению мира. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин ранее указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет". Путин также заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась.

https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947309813.html

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1949019277.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин