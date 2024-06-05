https://ria.ru/20240605/kriminal-1950559508.html

В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, сообщил источник

В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, сообщил источник - РИА Новости, 05.06.2024

В Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии, сообщил источник

В Великом Новгороде недалеко от кремля в реке Волхов утонули, предположительно, четыре студента из Индии, поиск тел погибших продолжается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T08:34

2024-06-05T08:34

2024-06-05T15:01

происшествия

волхов

индия

великий новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. В Великом Новгороде недалеко от кремля в реке Волхов утонули, предположительно, четыре студента из Индии, поиск тел погибших продолжается, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что девушка и четыре молодых человека пошли купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам, поиски остальных продолжаются. "Около пяти утра возобновлены поиски тел. Есть информация, что погибли студенты из Индии, она сейчас проверяется", - отметил источник. Как уточняет пресс-служба прокуратуры области, речь идет о гибели четырех молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Надзорное ведомство организовало проверку, в результате которой оценит деятельность администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. СУ СК региона тоже организовал проверку. Официально информация о гибели индийских студентов не подтверждена.

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

https://ria.ru/20230917/rossiyanin-1896833973.html

волхов

индия

великий новгород

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происшествия, волхов, индия, великий новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)