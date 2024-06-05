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СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит за счет прибыли от активов России - РИА Новости, 05.06.2024
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07:27 05.06.2024 (обновлено: 08:53 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/kredit-1950553437.html
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит за счет прибыли от активов России
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит за счет прибыли от активов России - РИА Новости, 05.06.2024
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит за счет прибыли от активов России
США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит антироссийские РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T07:27
2024-06-05T08:53
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
g7
всемирный банк
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределенный срок, сообщило издание Financial Times со ссылкой на дискуссионный документ ЕС.&quot;Согласно просочившемуся дискуссионному документу, США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок&quot;, — говорится в статье.Предложение Вашингтона изложено в документе, который будет обсуждаться на виртуальной встрече министров финансов ЕС в среду.Точные детали кредита, включая срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.Как сообщала ранее Financial Times, США подталкивают страны G7, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе российских активов до возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет объединения для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов на Западе.
https://ria.ru/20240521/ukraina-1947335931.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, g7, всемирный банк, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Всемирный банк, Санкции в отношении России
СМИ: США готовы предоставить Киеву кредит за счет прибыли от активов России

FT: США готовы дать Киеву кредит на $50 миллиардов за счет прибыли от активов РФ

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов, если Евросоюз продлит антироссийские санкции на неопределенный срок, сообщило издание Financial Times со ссылкой на дискуссионный документ ЕС.
«

"Согласно просочившемуся дискуссионному документу, США готовы предоставить Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов, погашаемый прибылью от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против Москвы на неопределенный срок", — говорится в статье.

Предложение Вашингтона изложено в документе, который будет обсуждаться на виртуальной встрече министров финансов ЕС в среду.
Точные детали кредита, включая срок его погашения, процентную ставку и то, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще предстоит определить.
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СМИ: США готовы предоставить Украине кредит, подкрепленный активами России
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Как сообщала ранее Financial Times, США подталкивают страны G7, чтобы предоставить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных на Западе российских активов до возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа, высказывавшегося против финансирования Киева.
Совет ЕС ранее окончательно утвердил решение, которое предполагает направление 90 процентов получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в Евросоюзе российских активов в бюджет объединения для оказания военной помощи Украине, а также на программы ЕС по восстановлению постсоветской республики. Еще десять процентов депозитарии смогут удерживать на случай собственных потенциальных рисков.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия будет отвечать в случае конфискации активов на Западе.
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РоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзG7Всемирный банкСанкции в отношении России
 
 
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