https://ria.ru/20240605/krasnov-1950800961.html

Краснов: рейтинг юристов — ориентир для бизнеса, нацеленного на развитие

Краснов: рейтинг юристов — ориентир для бизнеса, нацеленного на развитие - РИА Новости, 05.06.2024

Краснов: рейтинг юристов — ориентир для бизнеса, нацеленного на развитие

Российский национальный рейтинг юридических консультантов станет ориентиром для предпринимателей, нацеленных на развитие бизнеса в России, поможет... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T20:35

2024-06-05T20:35

2024-06-05T20:35

пмэф-2024

экономика

россия

игорь краснов

вэб.рф (вэб)

пмэф

юристы

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российский национальный рейтинг юридических консультантов станет ориентиром для предпринимателей, нацеленных на развитие бизнеса в России, поможет сориентироваться в разветвленном рынке юридических услуг и правильно воспользоваться новеллами российского законодательства, сообщил главный юрист группы ВЭБ.РФ Игорь Краснов на презентации методологии рейтинга в рамках ПМЭФ-2024. "Рейтинг на сегодняшний день — это прежде всего инструмент для бизнеса. Зачастую это не только поиск юристов на правовое сопровождение отдельных проектов, но и возможность с их помощью эффективно структурировать свой бизнес, воспользоваться преимуществами в российском законодательстве: это и инвестиционные фонды, и личные фонды, и возможность управлять активами через ПИФы", — привели в ПСБ слова Краснова. Он подчеркнул, что рейтинг абсолютно бесплатный и, соответственно, его результаты будут независимыми и корректными. По словам Краснова, новый рейтинг выступит примером интеллектуального импортозамещения - многие западные юридические фирмы ушли с рынка после санкций. Российским юристам пришлось работать не только как наемным сотрудникам, но и выступить в роли собственника: нанимать людей, платить налоги, отвечать за большую организацию, собирать команду. ВЭБ.РФ в данном случае выступил в роли организации развития, заключая контракты на юридические услуги не на один-полтора года, а на три. Таким образом, юридические фирмы могли видеть горизонт планирования и вкладываться в формирование команд, российское программное обеспечение, офис. "Зачастую с нуля многие коллективы образовались в 2022 году. И очень важно, чтобы у бизнеса появилась реальная возможность понять, кто специализируется на сделках слияния/поглощения, корпоративном или финансовом праве", — отметил Краснов. По его мнению, рейтинг будет способствовать в целом развитию рынка юридических услуг в России. В частности, экспертный совет на базе собранной информации планирует разработать стандарты профессиональной этики и работы с клиентом. "Мы хотели бы, чтобы рейтинг стал инструментом добросовестной конкуренции. Когда как заказчик мы производим закупку в рамках закона, мы должны иметь инструмент, на который мы можем полагаться. Помимо профессиональных заключений внутренних служб, нам нужен внешний независимый эксперт.... Мы, конечно будем обязательно учитывать то, как эта юридическая фирма представлена в рейтинге", - пояснил он. Краснов напомнил, что международные рейтинги — Chambers, Legal 500, — старались давать преимущество глобальным международным юрфирмам, "это был в какой-то степени инструмент не в полной мере добросовестной конкуренции". "Мы все-таки хотим, чтобы коллеги оценивали прежде всего не те юридические фирмы, которые наш рынок воспринимают как временный и случайный. А тех профессионалов, которые реализуют здесь долгосрочные стратегические планы развития. Именно такие юридические фирмы новая методология склонна оценивать и поощрять", - заключил главный юрист ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240605/vebrf-1950673579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, игорь краснов, вэб.рф (вэб), пмэф, юристы