https://ria.ru/20240605/konyukhov-1950546185.html
Федор Конюхов планирует поход с Сахалина на Курилы
Федор Конюхов планирует поход с Сахалина на Курилы - РИА Новости, 05.06.2024
Федор Конюхов планирует поход с Сахалина на Курилы
Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю к Курильским островам к 80-летию окончания Второй... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T05:00
2024-06-05T05:00
2024-06-05T05:00
охотское море
курильские острова
сахалинская область
федор конюхов
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю к Курильским островам к 80-летию окончания Второй мировой войны, сообщает правительство Сахалинской области. "Необычный маршрут может быть приурочен к важной дате - 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Одиночный поход известного путешественника предварительно запланирован на конец июня и должен завершиться в начале сентября на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале. По информации пресс-службы, Федор Конюхов пройдет на судне по местам, где происходили важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. По предварительным расчетам, за два месяца он преодолеет 3 тысячи километров. "На Сахалин прибуду сразу же после другого масштабного путешествия. Никогда раньше не был в тех местах, где будет проложен путь. Поэтому особенно интересно их посетить, тем более по такому важному поводу. Эта миссия для меня будет особенной", - цитирует пресс-служба Федора Конюхова. Над детальной проработкой маршрута и условий будут трудиться инженерная команда путешественника и сахалинские специалисты. Они поработают также над улучшением технических характеристик судовой силовой установки.
https://ria.ru/20240207/konyukhov-1925958637.html
https://ria.ru/20230925/katamaran-1898564180.html
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охотское море, курильские острова, сахалинская область, федор конюхов, сахалин
Охотское море, Курильские острова, Сахалинская область, Федор Конюхов, Сахалин
Федор Конюхов планирует поход с Сахалина на Курилы
Федор Конюхов хочет совершить патриотическое путешествие с Сахалина к Курилам
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю к Курильским островам к 80-летию окончания Второй мировой войны, сообщает правительство Сахалинской области.
"Необычный маршрут может быть приурочен к важной дате - 80-летию со дня окончания Второй мировой войны. Одиночный поход известного путешественника предварительно запланирован на конец июня и должен завершиться в начале сентября на островах Курильской гряды", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
По информации пресс-службы, Федор Конюхов пройдет на судне по местам, где происходили важные исторические события и завершилась Вторая мировая война. По предварительным расчетам, за два месяца он преодолеет 3 тысячи километров.
"На Сахалин прибуду сразу же после другого масштабного путешествия. Никогда раньше не был в тех местах, где будет проложен путь. Поэтому особенно интересно их посетить, тем более по такому важному поводу. Эта миссия для меня будет особенной", - цитирует пресс-служба Федора Конюхова.
Над детальной проработкой маршрута и условий будут трудиться инженерная команда путешественника и сахалинские специалисты. Они поработают также над улучшением технических характеристик судовой силовой установки.