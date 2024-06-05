В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.
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"Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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