https://ria.ru/20240605/kontrol-1950687696.html

В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях

В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях - РИА Новости, 05.06.2024

В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях

Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T14:37

2024-06-05T14:37

2024-06-05T14:37

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петр бирюков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров. "Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.

https://ria.ru/20240428/moskva-1942907975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков