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В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях - РИА Новости, 05.06.2024
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14:37 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/kontrol-1950687696.html
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях - РИА Новости, 05.06.2024
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях
Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T14:37
2024-06-05T14:37
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров. "Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков

В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкНациональный парк "Лосиный остров"
Национальный парк Лосиный остров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Юрий Кавер
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Контроль пожарной безопасности усилен на природных и озелененных территориях столицы в связи с наступлением пожароопасного периода, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В связи с наступлением пожароопасного периода усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных пожаров. Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят усиленное патрулирование для выявления случаев несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования открытого огня и мангалов в непредназначенных для этого местах", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ТиНАО реализован комплекс превентивных мероприятий для предотвращения природных пожаров.
«
"Проведено обустройство противопожарных и минерализованных полос на границах поселений, выполнена опашка вдоль населенных пунктов. Заранее обследовали места забора воды для авиационной техники, организовали противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудовали подъезды к водоемам и обустроили пирсы, подготовили вертолетные площадки. Усилен контроль за очисткой территорий от мусора, сухой травы, аварийных и сухостойных деревьев", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется профилактической работе с населением - с посетителями природных и озелененных территорий проводятся беседы, им раздают памятки по вопросам пожарной безопасности.
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