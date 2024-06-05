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Стартовал XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи - РИА Новости, 05.06.2024
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08:31 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/konkurs-1950559158.html
Стартовал XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи
Стартовал XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи - РИА Новости, 05.06.2024
Стартовал XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи
Начат прием заявок на участие в XXVII ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи, сообщает пресс-центр торговой площадки. РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T08:31
2024-06-05T08:31
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Начат прием заявок на участие в XXVII ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи, сообщает пресс-центр торговой площадки.Конкурс формирует стандарты представления информации о бизнесе и стратегии развития компаний в целях повышения уровня открытости публичных компаний и эффективного раскрытия информации для инвесторов и клиентов. Он обозначает тенденции в разработке годовых отчетов, а также демонстрирует лучшие практики в части их содержания, структуры и дизайна, отметили в пресс-центре.Участие в конкурсе Мосбиржи может принять любая российская или иностранная компания, составляющая годовой отчет на русском или английском языке. Заявки принимаются с 3 июня по 31 августа 2024 года включительно. С правилами проведения можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, участие в нем бесплатное."Конкурс годовых отчетов имеет прочную репутацию площадки, где формируются стандарты корпоративной отчетности и определяются лучшие ее образцы. И это заслуженно, ведь за плечами организаторов и экспертов конкурса стоит масштабная работа по оценке качества раскрываемой информации, транспарентности компании для инвесторов, стейкхолдеров и широкой общественности. Мы уверены, что информационная открытость, прозрачность бизнеса не просто способствуют его развитию, но и приносят значительную пользу всему российскому фондовому рынку", - приводится в сообщении комментарий директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логиновой.Гран-при конкурса вручается в номинациях "Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет непубличной компании" и "Лучший годовой отчет об устойчивом развитии".Компании-победители определяются также в номинациях "Лучший дебют", "Прорыв года","Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация","Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении", "Лучшее раскрытие ESG-информации","Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности" и "Лучшее раскрытие непубличных компаний – эмитентов облигаций".В 2023 году в конкурсе приняли участие 85 компаний, в том числе 13 дебютантов.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Стартовал XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи

Начался прием заявок на XXVII ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Начат прием заявок на участие в XXVII ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской биржи, сообщает пресс-центр торговой площадки.
Конкурс формирует стандарты представления информации о бизнесе и стратегии развития компаний в целях повышения уровня открытости публичных компаний и эффективного раскрытия информации для инвесторов и клиентов. Он обозначает тенденции в разработке годовых отчетов, а также демонстрирует лучшие практики в части их содержания, структуры и дизайна, отметили в пресс-центре.
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Участие в конкурсе Мосбиржи может принять любая российская или иностранная компания, составляющая годовой отчет на русском или английском языке. Заявки принимаются с 3 июня по 31 августа 2024 года включительно. С правилами проведения можно ознакомиться на официальном сайте конкурса, участие в нем бесплатное.
"Конкурс годовых отчетов имеет прочную репутацию площадки, где формируются стандарты корпоративной отчетности и определяются лучшие ее образцы. И это заслуженно, ведь за плечами организаторов и экспертов конкурса стоит масштабная работа по оценке качества раскрываемой информации, транспарентности компании для инвесторов, стейкхолдеров и широкой общественности. Мы уверены, что информационная открытость, прозрачность бизнеса не просто способствуют его развитию, но и приносят значительную пользу всему российскому фондовому рынку", - приводится в сообщении комментарий директора департамента по работе с эмитентами Московской биржи Натальи Логиновой.
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Гран-при конкурса вручается в номинациях "Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет компании с капитализацией до 40 миллиардов рублей", "Лучший годовой отчет непубличной компании" и "Лучший годовой отчет об устойчивом развитии".
Компании-победители определяются также в номинациях "Лучший дебют", "Прорыв года","Лучший годовой отчет: эффективная коммуникация","Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении", "Лучшее раскрытие ESG-информации","Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности" и "Лучшее раскрытие непубличных компаний – эмитентов облигаций".
В 2023 году в конкурсе приняли участие 85 компаний, в том числе 13 дебютантов.
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